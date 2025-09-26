Luis Ángel ‘el Flaco’ vuelve a vestirse de luto; anuncia muerte de ser querido: “Una noticia triste”

Luis Ángel ‘el Flaco’, exintegrante de la banda Los Recoditos, sufre otra pérdida. A dos años de la muerte de su hija, se despide de un ser querido con un emotivo mensaje en redes sociales, ¿qué dijo?

Luis Ángel ‘el Flaco’ / Redes sociales

Te recomendamos: Muere conductor y actor venezolano a los 54 años, ¿Quién fue Fernando Delfino y de qué murió?

¿De qué murió el ser querido de Luis Ángel ‘el Flaco’?

A través de Instagram, el cantante Luis Ángel ‘el Flaco’ dio a conocer la trágica muerte de Katy Ochoa Ramírez, una de sus seguidoras más fieles. Formaba parte de uno de sus clubes de fans.

Si bien no dio muchos detalles sobre las causas de su fallecimiento, mencionó que la mujer había “perdido la batalla”, una declaración que, para muchos, deja ver que la mujer estaba luchando contra un grave diagnóstico.

El exvocalista de Los Recoditos se dijo muy triste ante la noticia, ya que era alguien a quien quería mucho por el gran apoyo que le dio a lo largo de su carrera musical.

“El día de hoy amanecí con una noticia triste. Lamentablemente, la señora Katy perdió la batalla, una gran persona que me quería mucho y yo a ella, mis más sinceras condolencias a familiares, amigos, a todo el club y sé que Dios la recibirá con los brazos abiertos, que en paz descanse”, manifestó.

La publicación se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios lamentando lo ocurrido, así como también de aplausos por la “humildad” del cantante al dedicarle unas palabras a su fanática.

¿Cómo murió la hija de Luis Ángel ‘el Flaco’?

Esta no es la primera vez que el exintegrante de Los Recoditos enfrenta una pérdida. Hace dos años, el artista Luis Ángel Franco Rivera, nombre real de Luis Ángel ‘el Flaco’, lidió con la muerte de su hija.

El 14 de agosto de 2023, María Fernanda, hija del cantante, y otro amigo se metieron a nadar a la playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa. Los jóvenes tuvieron problemas para mantenerse a flote y, aunque los equipos de emergencia lograron sacarlos del mar, solo el joven pudo sobrevivir. La causa oficial del deceso de la joven de 21 años fue ahogamiento.

En diversas entrevistas, la celebridad ha dicho que este fue uno de los golpes más duros de su vida y aseguró que la pérdida de la chica le dejó un “gran vacío en el corazón”.

“Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no solo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vacío muy c… aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, expresó.

Cada cierto tiempo, Franco Rivera usa sus redes sociales para recordarla con mucho cariño, señalando que siempre la llevará en su corazón.

Luis Ángel ‘el Flaco’ / Redes sociales

No te pierdas: Muere en trágico accidente un icónico cantante que grabó canciones en más de 40 idiomas: ¿De quién se trata?

¿Quién es Luis Ángel ‘el Flaco’, exintegrante de Los Recoditos?

Luis Ángel Franco Rivera, conocido artísticamente como Luis Ángel ‘el Flaco’, es un cantante mexicano de regional mexicano. Nació el 7 de marzo de 1984, en Mazatlán, Sinaloa. Actualmente, tiene 41 años.

En 2003, entró a Los Recoditos, manteniéndose por más de 15 años como vocalista. En 2019, anunció su salida del grupo para empezar su carrera en solitario. Algunos de sus éxitos más representativos son:

“Hasta la Miel Amarga”

“Reflexión”

“Y si se quiere ir”

“El Que Te Amó”

“Así Me Fue Contigo”

No tiene pareja, al menos no una conocida de manera pública. En su momento, estuvo casado con María Luisa Núñez, con quien tuvo dos hijos, incluyendo a la fallecida María Fernanda.

Mira: Alessandra Rosaldo estuvo en riesgo de morir tras ser víctima de brujería: “De muerte”