Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda su primer encuentro con Paquita la del Barrio y un proyecto que jamás llegará

El pasado 17 de febrero la industria de la música se vistió de luto con la muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ‘Paquita la del barrio’. La cantante, famosa por sus exitos como ‘Rata de dos patas’ y ‘Tres veces te engañé’, perdió la vida mientras dormía.

De acuerdo con su mánager Francisco Torres, Paquita se encontraba mejor de salud y se fue a dormir tranquilamente el domingo, pero para el lunes lamentablemente no despertó.

Diversos artistas lamentaron su deceso, sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a ella como el compositor veracruzano Manuel Eduardo Toscano, quien trabajó con Paquita la del Barrio en más de 60 canciones, entre ellas ‘Rata de dos patas’, Ana Bárbara que rompió en llanto en su homenaje, Yuri, Gloria Trevi, Alejandro Sanz, Thalía, Ricardo Arjona y Carlos Rivera, entre muchos otros.

Muere Paquita la del Barrio / IG: @paquitaoficialb

¿Qué proyecto tenían Luis Ángel ‘el Flaco’ y Paquita la del barrio?

Luis Ángel ‘el Flaco’ recordó con mucho cariño a Paquita la del Barrio en una entrevista reciente para el programa ‘Sale el Sol’, a pocas semanas de su fallecimiento. El cantante compartió con nostalgia los momentos vividos junto a ella. Habló de su última vez en el escenario juntos. En sus palabras:

“Fue con Paquita, fue la última vez que me tocó cantar con ella, la neta puras anécdotas bonitas, puro reír bonito, ayer estaba recordando, teníamos una gira más adelante planeada ‘Los primos de cuidado’ con nuestra madrina Paquita, ya no se va a poder realizar.” Luis Ángel ‘el Flaco’

Además, el intérprete relató una anécdota divertida de su primer encuentro musical con Paquita, cuando ella, algo avergonzada, le pidió que la llamara “inútil”, algo que a él le hizo mucha gracia.

“Yo le decía ‘dígame inútil Paquita no me agüito’ y me dijo ‘está bueno pues’ y me dijo como tres veces inútil (risas) traíamos un curón”, comentó entre risas.

El cantante también mencionó que, aunque le hubiera gustado invitarla a algún evento, las condiciones de salud de Paquita, quien estuvo enferma en sus últimos días, no lo permitieron.

“Yo la quise invitar pero por cuestiones de tiempo, ella ya saben que estuvo malita, pero no se pudo”, señaló.

Paquita la del barrio fallece a los 77 años / Redes sociales

Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda a Paquita la del barrio como una mujer siempre alegre

Al recordar a Paquita, Luis Ángel destacó su carácter alegre y siempre positivo. “Yo recuerdo a Paquita muy alegre, una que otra vez nos tocó hacer eventos en Estados Unidos, nos echamos unos tequilitas, la recuerdo muy contenta y feliz, ella siempre traía buen humor.” Para él, Paquita era un ícono, amada tanto por hombres como por mujeres, a pesar de que sus canciones solían ser críticas hacia los hombres.

“Paquita, para empezar, es un ícono de la música mexicana, las mujeres y los hombres la queremos mucho, a pesar de que su música era tirándonos a los hombres, a nosotros nos gustaba que nos tirara, Paquita no pasaba nada.” Luis Ángel ‘el Flaco’

Finalmente, expresó su pesar por su partida, pero también resaltó el legado que dejó en la música mexicana. “Es una pena que ya no esté con nosotros, pero creo que lo que ella deja es un legado muy bonito, un legado en la música, de mucho esfuerzo, Paquita es una mujer que trabajó desde muy chiquilla, tiene su serie”, concluyó.

