Toño Mauri otra vez al borde de la muerte, ahora por un hongo en los pulmones: “Me despedí de mi esposa”

La semana pasada, Toño Mauri se llevó tremendo susto. Hace 1 mes fue operado de una hernia hiatal y le dio neumonía por un hongo que le afectó los pulmones. Debido a esto, a finales de julio fue hospitalizado y su vida llegó a estar en peligro. El actor y productor contó lo que ocurrió.

“Me agarró de sorpresa. Yo tenía programada una operación de una hernia hiatal. La hicimos y salió muy bien. Todo fue hace 1 mes. Cuando salí de la cirugía, comencé a sentirme mal. Regresé a mi casa, donde los signos vitales me fueron cambiando. El doctor me dijo que estaba deshidratado y que fuera al hospital”.

¿Por qué Toño Mauri estuvo al borde de la muerte otra vez?

“Fui a que me pusieran suero por 2 días. Me dieron de alta y aún me sentía mal. Un día amanecí tosiendo y mi tos arrojaba sangre. Eso me asustó muchísimo. Entré a emergencias y comenzaron a revisarme, entonces se dieron cuenta de que tenía neumonía”.

“Al tratarme, los médicos encontraron que yo había pescado un hongo que se va directo a los pulmones. Para quienes fuimos trasplantados (Toño recibió un trasplante doble de pulmón debido al COVID) es muy peligroso. Vieron que la sangre estaba provocada por ese hongo”.

El actor nos explicó: “Ese hongo rompe los vasitos de los pulmones y es lo que yo ahorita tengo. Me llevó a estar internado 7 días en el hospital con muchas molestias, con muchos problemas. Me empezaron a tratar y ya pude salir un día antes de mi cumpleaños. Ya puedo estar tranquilo. Llevó 7 días fuera”.

Hospitalizado 7 días por neumonía causada por un hongo, Toño Mauri revela el temor y la angustia que vivió durante su recuperación. / Redes sociales

¿Qué le dijo Toño Mauri a su esposa por su miedo morir?

El productor Toño Mauri señaló que esta situación tan delicada de salud le dio mucho miedo.

“Me sentí tan mal que llegó un momento en que hasta me despedí de mi esposa (Carla Alemán Magnani). Le dije que había sido maravilloso el tiempo que había estado con ella. La verdad, sí llegué a pensar que, en un momento dado, sí corría el riesgo”. Toño Mauri

“Me encomendé a Dios, como siempre, a san Charbel, que se hizo muy presente en este caso, y a Carlo Acutis. Empecé a notar cambios muy rápido. Sentí de inmediato mucha paz, a pesar de que estaba pasando todo esto. Dios me dio mucho confort, como si alguien me dijera que no me preocupara, que estaba conmigo. Se siente una presencia muy fuerte de Dios que no te suelta”.

“Esa presencia te da mucha fuerza y esperanza. Luego, muchos amigos me dijeron que rezaban por mí. Eso me da mucha paz”.

“Siento que me está funcionando el tratamiento, que la recuperación va mejor. Al ver sangre, sí me asusté muchísimo”.

Toño Mauri con su esposa Carla Alemán / Archivo TVNotas

¿Cuál es el estado actual de salud actual de Toño Mauri?

Toño Mauri agradece que el tratamiento está funcionando: “Ahorita ya he notado que tengo menos tos. Todavía me sale sangre, pero ya es menos. Este tratamiento de 3 meses está dando resultados. Llevamos apenas 2 semanas, así que vamos poco a poco sintiendo los cambios”.

“Ellos (los médicos) me monitorean constantemente. Les envío mis signos vitales a diario para ver cómo va la presión, la oxigenación. La verdad, sí siento la diferencia”.

Debe utilizar inmunosupresores. “Tengo que seguir con ellos siempre. De por sí, este medicamento los eleva, entonces me cambiaron la dosis. Ahorita estoy tomando menos inmunosupresores. Lo importante es que estoy con los amigos y con la familia. Eso me da mucha fuerza y esperanza”, concluyó.

¿Qué le pasó a Toño Mauri que recibió un doble trasplante de pulmón?

El actor ingresó al hospital en junio de 2020, donde le diagnosticaron COVID

El 17 de diciembre del mismo año sufrió una grave secuela en los pulmones a causa de esta enfermedad.

En ese mismo año se sometió a un trasplante doble de pulmón con éxito

En 2023, a 3 años de su trasplante, ya se sentía recuperado al 95%.

A mediados de diciembre de 2023, el actor fue sometido a un tratamiento con antibióticos por 50 días, para erradicar una bacteria que contrajo desde que le hicieron el trasplante.

¿Qué es la aspergilosis?

Es una infección por el hongo Aspirgillus. Los aspergilomas se forman cuando el hongo crece como una masa en la cavidad pulmonar.

La especie de hongo más común en el ser humano es Aspergillus fumigatus.

La infección también puede aparecer en el cerebro, el riñón u otros órganos.

En general, esta infección no provoca síntomas. Si llega a haberlos, estos pueden ser: Dolor toráxico, tos, expectoración con sangre, fatiga, fiebre y pérdida de peso involuntario.

El tratamiento se debe comenzar cuando la persona ya presenta expectoración con sangre.

Algunas complicaciones son: Problemas respiratorios, sangrado masivo y propagación de la infección.

