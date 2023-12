Toño Mauri nos revela cómo está después de que le detectaron una bacteria en los pulmones

El actor Toño Mauri volvió a preocupar a toda su familia debido a que los doctores, tras los estudios de rutina que le practicaron, determinaron que era necesario erradicar una bacteria que tiene en los pulmones desde que le realizaron el trasplante de dicho órgano.

Esta decisión fue tomada por su grupo de médicos porque en estos momentos tiene más fuerte su sistema inmune.

Toño Mauri “La tengo al parecer desde que me hicieron el trasplante y no quisieron atacar porque yo venía muy débil después de todo lo que viví. Se quisieron esperar para que estuviera más fuerte”.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento / Cortesía del artista

Los doctores decidieron atacar la bacteria

Toño nos explicó que cada tres meses se realiza un chequeo y nos contó lo que resultó del más reciente:

“Lo que pasó, fue que cuando me realizó el chequeo de cada tres meses, me detectaron esta bacteria que está encapsulada de alguna manera. En todos los estudios salía positiva, pero ahora al verme estoy mucho más fuerte y más recuperado. El doctor no quiso arriesgarse a que pase algo más grave como una neumonía y decidió someterme a un tratamiento de 50 días con antibióticos”. Toño Mauri

El productor nos compartió en qué consiste ese tratamiento para atacar “el bicho” y que esto no evolucione.

Toño Mauri “Esta bacteria cuando se activa provoca neumonía y para nosotros que tenemos un trasplante es muy peligroso. Entonces, me detectaron que no está activa, pero está positiva, y para prevenir me dieron el tratamiento por catéter. Además, tengo que tomar otro antibiótico en pastilla al día, y luego tengo que hacer dos nebulizaciones de otro antibiótico, uno por la mañana y otro por la noche. Para atacar por todos lados”.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento / Cortesía del artista

El también cantante aseguró que ya tiene dos semanas con el tratamiento:

“Aún falta bastante. Sin embargo, el problema es que me molesta mucho el catéter. Me causa mucho mareo, náusea, dolor de cabeza por eso trato de quitármelo un ratito y después me lo vuelvo a colocar. Me baja mucho el ánimo por la sensación. Prefiero seguir el tratamiento ahorita y no tener problemas más graves después”. Toño Mauri

Además, Toño se mostró esperanzado en que funcione el tratamiento. “Espero que sí funcione esto porque el objetivo es erradicar la bacteria y que en los chequeos salga negativo. Sino nos veríamos en la necesidad de cambiarlo por otro tratamiento mucho más agresivo”.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento / Cortesía del artista

Toño Mauri nos compartió su sentir sobre este nuevo procedimiento

Al preguntarle cómo tomó la noticia de esta bacteria, señaló: “

Toño Mauri La verdad me agarró de sorpresa, nos confiamos porque yo me vengo sintiendo muy bien, haciendo mi vida sin ningún problema, pero gracias a los chequeos que salió dos veces positiva la bacteria fue que los doctores actuaron rápido. Por eso les recomiendo que estén en constante revisión por cualquier cosa para detectar algún problema”.

El productor nos dijo como se puede contagiar esta bacteria. “La bacteria entra al organismo en agua contaminada, y una de las formas es al consumir hielo o agua embotellada. Ya que no sabes la procedencia del agua con lo que hicieron los hielos de algún restaurante. Por eso decidieron los doctores que ahora era el momento de atacar al ver que estoy mucho más fuerte en mi sistema inmune. Además, me acaban de vacunar contra la influenza y me pusieron la del neumococo para estar protegido en ese sentido”.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento / Cortesía del artista

El también cantante nos confesó cómo se siente de ánimo. “Estoy bien, en mi casa bajo los cuidados de mi esposa. Navidad la pasamos con la familia en México y ahorita ya estamos en Miami. Ahí vamos porque el medicamento te tumba, duermo bien, pero en el día ando molesto y un poco de ansiedad. A la hora de que entre el medicamento duele, pero bueno, estoy tranquilo y con la fe en Dios que todo va a salir bien y vamos a erradicar la bacteria”.

Respecto a si ya pudo ver a la familia de su donante de pulmón comentó: “La verdad no, porque todo se retrasó por culpa del hospital... yo entregué en tiempo y forma la carta para la familia de mi donador. Sin embargo, la perdieron. Mi esposa habló hace unas semanas y le dieron esa razón. Nos molestamos mucho pero bueno ya estoy haciendo una segunda carta y espero que ahora si este 2024 pueda ver a la familia de mi donador”, concluyó.