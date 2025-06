Vielka Valenzuela revela la grave enfermedad que casi le cuesta la vida: “Casi me muero”

La conductora y actriz Vielka Valenzuela abrió su corazón durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde relató uno de los episodios más delicados de su vida: una infección renal severa que la puso al borde de la muerte.

Con total sinceridad, Vielka recordó los momentos críticos que vivió debido a una peligrosa infección en el riñón izquierdo:

“Tuve una enfermedad muy grave, casi me muero, es lo más cercano que he estado de la muerte. Llegué a urgencias con los glóbulos blancos al millón, convulsionándome, con el abdomen muy inflamado”, relató la conductora.

Explicó que los médicos se alarmaron al detectar niveles extremadamente altos de glóbulos blancos:

“Normalmente los glóbulos blancos te defienden de infecciones, pero cuando son infecciones muy graves se disparan a niveles muy grandes que podrían llevarte hasta la muerte”, agregó.

Vielka Valenzuela recordó cuando sufrió una infección muy grave que estuvo a punto de perder la vida. / Captura de pantalla

¿Qué bacteria tuvo Vielka Valenzuela que enfermó sus riñones?

La también actriz dominicana confesó que ignoró las señales de alerta por su alta tolerancia al dolor:

“Yo tengo el umbral de dolor muy alto, yo debí ir al hospital antes, pero me aguanté hasta que me dio fiebre y convulsiones. En urgencias, cuando los doctores regresaron con los resultados, me dijeron que tenía una enfermedad muy grave y que podría morir”.

Finalmente, los médicos descubrieron la causa de su estado crítico: una pielonefritis aguda provocada por la bacteria E. coli, que se pasó de la vejiga a su riñón.

“Se llama pielonefritis del riñón izquierdo. Resulta que a mí me dio E. coli y se subió de la vejiga a los riñones. El peor escenario era ponerme un catéter y encontrar la causa, no sabíamos. Mis riñones estaban muertos, no estaban funcionando. Me hospitalizaron con intravenosas por todos lados, Gust, tenía los brazos morados, en lo que descubrían qué era”, contó. Vielka Valenzuela

Durante los primeros tres días estuvo en incertidumbre total, hasta que después de ocho días de hospitalización, su cuerpo comenzó a responder al tratamiento.

Vielka Valenzuela pensó que iba a morir y llamó a su familia

Ante la posibilidad real de morir, Vielka decidió dejar todo en orden:

“Llamé a mi familia, yo hice mi testamento a los 33 años. Les dije: ‘No los quiero asustar ni ser dramática, pero estoy en una situación grave y no saben lo que tengo. Solo quiero que, si me muero, mi dinero no se lo quede el gobierno’”, compartió.

Por suerte, el diagnóstico definitivo evitó que tuvieran que intervenirla con un catéter.

“Gracias a Dios descubrieron que tenía un E. coli que se me pasó de la vejiga al riñón. Por fortuna, no me tuvieron que poner el catéter, pero estuve ocho días en lo que todo volvía a funcionar bien”, finalizó.

Vielka Valenzuela contó en entrevista la enfermedad que dañó a sus riñones. / Captura de pantalla

¿Qué es la pielonefritis y cómo afectó a Vielka Valenzuela?

La pielonefritis es una infección renal potencialmente grave que se produce cuando bacterias, generalmente procedentes del tracto urinario inferior (como la vejiga), llegan hasta uno o ambos riñones. Según la Clínica Mayo, esta afección puede desarrollarse rápidamente y, si no se trata a tiempo, causar daño permanente en los riñones o incluso poner en riesgo la vida.

Una de las causas más comunes de pielonefritis es la bacteria Escherichia coli (E. coli), que normalmente vive en los intestinos, pero que al trasladarse a las vías urinarias puede desencadenar infecciones severas.

El contagio suele comenzar con una infección urinaria que, al no recibir tratamiento adecuado, se extiende hacia los riñones, justo como le ocurrió a Vielka Valenzuela.

