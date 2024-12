Vielka Valenzuela: así luce la conductora a sus 52 años, ¿se pasó de bótox? Ella lo revela

En TVNotas le preguntamos a Vielka Valenzuela (52 años) si tiene problemas en decir su edad y nos respondió que está orgullosa de lo que ha vivido y no le tiene miedo a envejecer. También nos contó sus secretos para mantenerse hermosa.

“Nunca he tenido problema con decir mi edad. Me encanta que las mujeres se sientan empoderadas a la edad que sea. Ese es un tema que no debería importarnos, ni generarnos conflicto. Todas somos bellas y hay que aprovechar la vida”.

“Cuido mucho mi cuerpo. Me hago faciales, masajes y voy al gimnasio. Hay que sobarnos las carnes porque nada es fácil. Debemos hacer muchos sacrificios si queremos tener el cuerpo que deseamos. Yo no soy una mujer de dietas (ríe). Soy muy sinvergüenza para la comida”.

¿Vielka Valenzuela está en contra de los procedimientos estéticos?

Además de llevar un buen estilo de vida, se apoyó de procedimientos estéticos. “No estoy en contra de los procedimientos y esas cosas. Hace varios años hice pública la operación que me hice en el busto. No tengo problema con ese tipo de temas”.

Reveló que se hará un tratamiento en 2025: “Tiene un año que no me pongo bótox. Hice un detox de eso”. “Me dediqué a la aparatología (técnica que utiliza luz o calor para tratar temas de la piel). Hay uno que es para la radiofrecuencia y otro que se llama Forma. A principios de este año me puse fibroblastos y lo voy a repetir en enero. Este consiste en que con nuestra sangre, generan células nuevas y se multiplican”.

“No hay ningún riesgo con los fibroblastos. Lo único que hace es renovar la producción de colágeno. En la empresa en la que me lo hago dura 10 años. Es decir, ellos tienen congeladores muy pro en los que guardan las muestras de sangre. Con estas se reproducen las células. Ya hay miles de alternativas. La ciencia juega a nuestro favor”.

¿Vielka Valenzuela volverá a usar bótox?

¿A qué edad te volverás a aplicar el bótox? “No hay edad para ese tipo de tratamientos. Eso ya es cuestión de gusto. Nada tiene límite en esta vida, mientras no se ponga en riesgo nuestra salud. Porque a veces nos engolosinamos con esas cosas y no está bien”.

“En algún momento me pasó y tuve que parar, porque no era lo correcto. Sentí que ya no se veía muy natural. Repito, no estoy en contra de eso. Al contrario, me gusta compartirlo con mi público. No le tengo miedo a envejecer ni a morir. A eso venimos a este mundo. La vejez es vida. Dichosas las mujeres que llegan a los 70 o 90 años”.

“El sol sale para todos y nunca he sido de las personas que mira el césped del vecino. No me importan las críticas. Yo soy de las que siempre le doy ‘me gusta’ a los mensajes positivos y constructivos”, concluyó.

¿Qué son los fibroblastos?

La doctora Paulina Trujillo comenta: “Los fibroblastos son células que ayudan a que los tejidos se unan. Es un tratamiento en el cual se extrae sangre. Luego sacan las células correspondientes para después enviarlas a un laboratorio. Finalmente, los fibroblastos se inyectan en las zonas con marcas de acné, líneas de expresión o arrugas”.

¿Qué es el bótox?

El bótox (toxina botulínica) es una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, que se utiliza de forma controlada.

En medicina, trata diversas condiciones, entre ellas espasmos musculares, enfermedades neurológicas, migrañas, hiperhidrosis (exceso de sudoración) y estrabismo (ojos desviados).

En cosmética reduce arrugas faciales, levantar cejas, aumento de volumen labial y reducir los poros.

Vielka Valenzuela sigue brillando en la televisión

Es presentadora, actriz y exmodelo.

Se dio a conocer al ganar Miss República Dominicana en 1994.

Formó parte de los programas ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’

La vimos en algunas telenovelas como ‘Amigas y rivales (2001)’, ‘Vivan los niños (2002)’, ‘Las tontas no van al cielo (2008)’ y ‘Yo no creo en los hombres (2014)’.

Participó en la primera temporada del reality Hotel VIP (2023).

Cuenta con 212 mil seguidores en Instagram y 137 mil en X.

