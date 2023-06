Toño Mauri revela que ha superado nuevamente el Covid-19

Toño Mauri venció el virus por tercera ocasión y celebró el momentos con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

La semana pasada el actor Toño Mauri dio a conocer que había dado positivo a Covid-19 por tercera ocasión. Recordemos que el famoso pasó por momentos complicados, ya que la primera vez que contrajo el virus sufrió varias secuelas, e incluso tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón.

Ahora la tarde de este 7 de junio, Toño utilizó sus historias Instagram para actualizar a sus fieles seguidores sobre estado de salud.

El también productor publicó una fotografía en la que se le ve sosteniendo una prueba de Covid, la cual solo tiene una línea roja, arrojando un resultado favorable.

A través de redes sociales, Toño Mauri dio a conocer su nuevo contagio de Covid-19 / Instagram: @antonio.mauri

“Negativo”, escribió Mauri agregando varios emojis de manos unidas en señal de agradecimiento.

El famoso de 58 años reveló al programa De Primera Mano que le detectaron el virus luego de tener los primeros síntomas: “me lo detectaron a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo”.

Toño Mauri reveló que salió negativo a Covid-19 / Instagram: @antonio.mauri

Además, Toño Mauri pidió al público que sigan tomando medidas de precaución, pues el virus sigue causando estragos.

Por otra parte, el actor celebró el Día Mundial de Pacientes Trasplantados y agradeció a los médicos y donadores, que hacen posible que la vida de miles pueda seguir. Mauri dedicó un emotivo mensaje a la persona que le donó sus pulmones.

“Gracias a mi donador y a todos los que han decidido donar sus órganos”, escribió el famoso en su cuenta de Instagram.