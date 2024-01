Toño Mauri suspende el tratamiento para erradicar una bacteria de los pulmones

A tres años de su doble trasplante de pulmón por la Covid-19, Toño Mauri enfrenta nuevas complicaciones de salud debido a una bacteria que adquirió por el agua contaminada. Al respecto, en TVNotas platicamos con el querido actor, quien ha tenido que suspender el tratamiento médico, ya que le causó reacción.

Así inicia el año: “Estoy bien, gracias. Ahorita tuvieron que parar el tratamiento que me habían mandado, porque me estaba dando muchas reacciones y lo tuvimos que parar. Entonces, me voy a tener que dar una checadita a ver cómo va todo y van a cambiar el medicamento. A ver qué tal”.

“Es una bacteria que ya tenía, que la contraes en el agua contaminada o en los hielos y ahora los doctores se dieron cuenta que estaba positiva. Entonces eso es lo que me están tratando. Me pusieron un catéter que va por debajo de la piel y por ahí entra el medicamento, me lo pone mi esposa y lo tenía que hacer durante 50 días, pero solamente aguanté 15 días y lo tuve que parar”.

Toño Mauri, recién paso la Navidad en México pero por sus problema de salud regreso a Miami, Florida a atenderse. / Cortesía de Toño Mauri

“Me daban náuseas, dolor de cabeza y me sentía bastante mal. Cada vez que me lo ponía inmediatamente sentía la reacción y sí me molestó bastante, la verdad. Estoy en Miami (EU) en mi tratamiento. Todo ha sido llevado desde la casa y estamos viendo qué medicamento me van a cambiar. Sí funcionó, pero por la reacción no lo pude seguir tomando”. Toño Mauri

Continuo: “Estoy sin tratamiento estos días y yo ahorita a esperar a que los doctores me revisen y ver si me lo cambiamos por otro antibiótico. No había tenido ningún problema con mis pulmones hasta ahorita con esto de la bacteria. Hay que cuidarse porque tengo las defensas muy bajas. Soy propenso a que me dé algún tipo de bacteria o de infección y me tengo que cuidar más de lo normal”.

Toño Mauri en Navidad. / Cortesía de Toño Mauri

A pesar de las adversidades, su optimismo y ganas de vivir no decaen: “Sí, gracias a que mi familia está conmigo. Estoy con mi esposa (la Sra. Carla Alemán, con quien lleva 30 años de casados) quien me pone el medicamento. Me cuida. Me apapacha y está supervisando que todo este bien. Es mi ángel de la guarda. Ahora en Navidad pude estar con mi familia en México y eso me da mucho ánimo y fuerza. Ahora esperar para volvernos a encontrar”.



Sobre sus planes para este 2024, nos dijo: “Estamos preparando la película de Cuba que llevamos dos años preparándola y también estamos viendo para hacer la película de mi libro ‘Mi nueva vida, un gran milagro, donde cuento todo lo que me pasó. Estoy contento por eso y esta semana vamos a ver qué les parece y si se pudiera hacer. ¡Ojalá que sí!”.

Toño Mauri disfrutó las vacaciones junto a su familia. / Cortesía de Toño Mauri

“Al libro le ido le ha ido muy bien. Sigo dando conferencias, pláticas y estoy trabajando sobre el tema de la donación de órganos, que la gente tenga conciencia de la importancia que es esto de la donación y cada día hay más gente que se apunta. Otra cosa que me gustaría es conocer a la familia de mi donador que no se ha logrado. Espero en este año se logre”. Toño Mauri

Toño Mauri disfrutó las vacaciones junto a su familia. / Cortesía de Toño Mauri

Su mayor deseo en este momento es: “Recuperarme lo más posible porque ya con salud se puede hacer casi todo, cuidarme, estar bien y sobre todo seguir con los proyectos que tengo en puerta, echarlos andar y estar más tiempo con mi familia que eso me da mucha fuerza”.

Toño Mauri mandó un mensaje a nuestros lectores de TVNotas: “Les deseo mucha salud para todos y que sea un gran año, pero sobretodo que haya paz. Que se acaben estas guerras y conflictos en Israel, Ucrania y que México se fortalezca, seguir adelante y que sea lo que Dios quiera”.

