Muere conductor y actor venezolano a los 54 años, ¿Quién fue Fernando Delfino y de qué murió?

La madrugada de este 23 de septiembre murió Fernando Delfino, presentador, locutor y actor venezolano, a los 54 años de edad. Según informó Noticiero Venevisión, el reconocido comunicador había sido hospitalizado de emergencia horas antes.

Fernando Delfino fue ingresado al Grupo Médico Santa Paula, donde lamentablemente falleció alrededor de las 3:00 a.m.

¿De qué murió Fernando Delfino, conductor, actor y locutor venezolano?

Fernando Delfino sufrió un ataque isquémico mientras conducía, lo que derivó en convulsiones y un paro cardiaco. Fue trasladado de inmediato al Grupo Médico Santa Paula, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 3:00 a.m. del lunes.

La repentina muerte del presentador, de apenas 54 años, conmocionó al país y a todos los que seguían su trabajo en televisión y radio, dejando consternados tanto a sus colegas como a sus seguidores.

Fernando Delfino, presentador, locutor, actor y experto en moda, murió a los 54 años. / Redes sociales

Así se reportó la muerte de Fernando Delfino en noticiero

La noticia de su muerte fue confirmada en pleno programa en vivo por su compañera de trabajo, Mariela Celis, quien se mostró muy conmovida:

“Tengo la lamentable responsabilidad de dar una noticia que nos tiene a todos conmocionados… Falleció Fernando Delfino a los 54 años de edad”.

Celis explicó que el conductor sufrió una isquemia y recordó con cariño su actitud positiva, generosa y amable:"Siempre tuvo una actitud positiva, generosa, amable. Esta noticia nos impacta por el modo tan rápido en el que se despidió de la vida, teniendo a penas 54 años de edad. Le tenía gran cariño”

Manifestó sus condolencias a familiares y amigos del locutor y destacó que todo el equipo quedó impactado por la rapidez con la que ocurrió su muerte.

¿Quién fue Fernando Delfino, conductor, actor y locutor venezolano?

Arquitecto de formación, Fernando Delfino se convirtió en un referente del diseño interior y mobiliario con su firma FD Arquitectura, desarrollando proyectos en países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile, España y Estados Unidos.

Su talento lo llevó también a la televisión, donde brilló como presentador en programas como Más Plus y En Privé, además de incursionar en la radio y el teatro.

Fernando Delfino se destacó en la televisión y la radio de Venezuela, trabajando en Radio Caracas Televisión y Ve Plus, filial de Venevisión. Su fama creció con los programas “Más plus” y “En Privé”, este último conducido junto a Marielena González, donde abordaba temas de diseño, arte, tendencias y estilo de vida.

En teatro, protagonizó la obra “Amorcondríacos”, que finalizó temporada apenas hace unas semanas, compartió créditos con Trina Moreno, Rebeca Calaforra, Iraida Sánchez, Fernando Vieira, Marla Flores, Jayler Romero y Antonio Vasco.

