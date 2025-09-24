Conductores de Venga la alegría informan desgarradora muerte de conductora: “Es una desgracia”

‘Venga la alegría’, nuevamente, de luto. El matutino dio a conocer en vivo la lastimosa muerte de una de sus colegas y excolaboradoras de la empresa del Ajusco. Ricardo Casares y una de sus compañeras de la zona de espectáculos se mostraron totalmente conmovidos por esta pérdida.

La noticia de la muerte de la conductora y excolaboradora de Azteca que dieron a conocer en ‘Venga la alegría’ causó conmoción entre toda la audiencia.

Venga la alegría de luto / IG: @vengalaalegria

Te puede interesar: Asesino del CCH Sur escribió este escalofriante mensaje antes de quitarle la vida a un alumno en la escuela

¿La muerte de qué conductora anunciaron en vivo en ‘Venga la alegría’?

Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la alegría’, anunció la muerte de Débora Estrella, quien perdió la vida el pasado 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en García, Nuevo León.

En una de las recientes transmisiones del matutino, los conductores se tomaron unos minutos al aire y se pronunciaron a esta terrible tragedia en la industria del periodismo mexicano.

Mediante la zona de espectáculos del programa, Ricardo consideró la muerte de Débora, de 43 años, como una “desgracia”. Incluso, envió sus condolencias a toda su familia.

“Tengo que cambiar de humor, tenemos que cambiar de energía. Es una desgracia lo que ocurrió, queremos sumarnos al pésame a su familia”. Ricardo Casares

En ‘Venga la alegría’ los conductores se pronunciaron a la muerte de Débora Estrella. / IG: @vengalaalegria

Asimismo, una de las compañeras conductoras de Ricardo Casares tomó la palabra y le deseó el descanso eterno a Débora.

“Que en paz descanse la conductora Débora Estrella”, dijo.

Cabe recordar que Débora Estrella formó parte de TV Azteca Noreste, donde presentó el pronóstico del tiempo en Info7 y colaboró en el noticiero Hechos AM.

Así lo informaron en ‘Venga la alegría':

No te pierdas: Exesposo de Débora Estrella se quiebra en vivo por la noticia de su muerte

¿Cómo murió Débora Estrella el 20 de septiembre del 2025?

La conductora de televisión Débora Estrella, conductora de ‘Telediario’, perdió la vida el pasado 20 de septiembre de 2025 tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de García, Nuevo León.

La comunicadora viajaba en una avioneta ligera junto al piloto Bryan Ballesteros Argueta, cuando la aeronave se desplomó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del área conocida como Laderas/Riberas Interpuerto. El percance ocurrió alrededor de las 18:50 horas.

Tanto la presentadora como el piloto fallecieron en el lugar. Al momento, las autoridades aeronáuticas investigan las causas del siniestro para determinar si se trató de una falla mecánica, condiciones climáticas o error humano.

Débora Estrella, murió en un accidente de aéreo. / Redes sociales, canva y FB: José Luis García

Mira: UNAM otra vez de luto: alumno de Arquitectura toma decisión fatal luego de dejar mensaje en redes “perdí mis peleas”

¿Cómo fue el funeral de Débora Estrella?

El funeral de la periodista y conductora Débora Estrella se realizó el pasado 22 de septiembre en una reconocida funeraria de San Pedro Garza García, en Monterrey.

La ceremonia fue de carácter privado, con acceso únicamente para familiares y personas cercanas. Sin embargo, medios de comunicación locales y nacionales permanecieron en las inmediaciones para dar cobertura y reflejar el cariño de una comunidad profundamente conmovida.

Débora Estrella, funeral / Redes sociales, canva y TikTok: información7mty

Durante la tarde se registraron escenas significativas: familiares visiblemente afectados que ingresaban al recinto, colegas que llevaron arreglos florales con dedicatorias de afecto y admiradores que, pese a no poder entrar, colocaron velas y cartas en la entrada como muestra de respeto.

Alrededor de las 17:00 horas se celebró una misa del cuerpo presente. Aunque aún no se ha informado si los restos de Débora Estrella, excolaboradora de Azteca, serán cremados o sepultados, los servicios funerarios se extendieron hasta la noche.