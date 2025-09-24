UNAM otra vez de luto: alumno de Arquitectura toma decisión fatal luego de dejar mensaje en redes “perdí mis peleas”

La UNAM atraviesa días oscuros. Tras un violento ataque en el CCH Sur que dejó un alumno muerto y otro herido, otro hecho estremecedor sacude a la comunidad universitaria. Esta vez, no hubo agresión física, pero sí un mensaje de despedida que dejó una profunda herida emocional.

¿Qué pasó con el alumno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Copilco?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a enfrentar un episodio doloroso que dejó a la comunidad en estado de shock. Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura, tomó una decisión fatal la tarde del lunes 22 de septiembre en la estación de Metro Copilco, a tan solo unos pasos de Ciudad Universitaria.

Lo más estremecedor del caso fue que, minutos antes, el joven publicó un mensaje de despedida en el grupo de Facebook “Facultad arquitectura solo alumnos”, donde compartió sus pensamientos finales con sus compañeros. El texto fue borrado horas después, pero alcanzó a viralizarse entre estudiantes y exalumnos.

En su publicación, Jorge escribió: “No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé. Estas palabras son mi despedida, me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo, vivan, vivan y luchen, sigan luchando por ustedes, yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben seguir”.

Además, el joven lanzó una petición contundente:

“No espero que mis acciones tengan sentido para todos, tampoco espero que hablen de mí por todo un año. Solo espero algo de ustedes y es hablar del tema mas no de mí” Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura

¿Cómo reaccionó la Facultad de Arquitectura de la UNAM tras la muerte de Jorge González Rafael?

Horas después del trágico suceso, la Facultad de Arquitectura confirmó el fallecimiento de Jorge González Rafael a través de sus canales oficiales. En el comunicado, lamentaron profundamente la pérdida y expresaron su solidaridad con la familia y comunidad estudiantil.

“La Facultad de Arquitectura lamenta el sensible fallecimiento de Jorge González Rafael, quien fue alumno del taller Juan O’Gorman.” Facultad de Arquitectura

¿Qué ocurrió en el CCH Sur el mismo día de la tragedia en Copilco?

El suicidio de Jorge González no fue el único hecho que estremeció a la UNAM ese día. En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, otro alumno protagonizó un acto violento que terminó en tragedia.

Según reportes en redes sociales y medios locales, un joven encapuchado atacó con un ar** blanca a un compañero y a un trabajador del plantel. El alumno agredido perdió la vida en el lugar, mientras que el trabajador resultó herido al intentar detener al agresor.

El presunto atacante, identificado como estudiante de cuarto semestre, intentó huir pero terminó lanzándose desde un edificio del plantel. Fue trasladado a un hospital con múltiples fracturas, y su estado de salud se mantiene reservado.