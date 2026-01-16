Luis Ángel, el Flaco, vive momentos de terror en el sismo tras romper en llanto en homenaje de Yeison Jiménez

Durante la madrugada de este viernes, un sismo de magnitud 5.3 activó la alerta sísmica en la Ciudad de México a las 00:42 horas. Como es habitual en estos casos, muchas personas salieron de sus casas aún en pijama para evacuar mientras sonaban las alarmas, un momento que provocó más de un susto. Uno de ellos fue Luis Ángel “el Flaco”, quien compartió su experiencia tras el sismo.

El cantante, quien recién regresaba de Colombia tras el homenaje a Yeison Jiménez, se encontraba hospedado en un hotel de la Ciudad de México, por lo que tuvo que bajar nada menos que 33 pisos para evacuar durante la alerta sísmica.

Checa: Luis Ángel, el Flaco, reaparece en redes y revela cómo está tras la muerte de su hija

Tras días de dolor, Luis Ángel “El Flaco” vive el susto de la alerta sísmica en CDMX / Facebook: Luis Ángel ‘el Flaco’

¿Qué cantó Luis Ángel “el Flaco” en el homenaje de Yeison Jiménez en Bogotá?

El pasado 14 de enero, Luis Ángel “el Flaco” estuvo en el Movistar Arena de Bogotá, donde junto a su banda rindió homenaje a su amigo Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero.

En el homenaje gratuito, que reunió a amigos, colegas y numerosos fans, el sinaloense se despidió de su amigo cantándole frente a su ataúd la canción “Mi último deseo”, tema que también interpretó cuando dio el último adiós a su hija, fallecida en una playa en 2023. El momento fue sumamente emotivo, pues el cantante se quebró por completo y lloró abiertamente mientras intentaba continuar con el homenaje.

Tras su regreso, Luis Ángel viajó a la Ciudad de México, donde este sábado 17 de enero se presentará en la Arena Ciudad de México ante miles de personas, razón por la cual le tocó vivir el caos provocado por la alerta sísmica, la evacuación del hotel y la bajada de tantos pisos.

Tras días de dolor, Luis Ángel “El Flaco” vive el susto de la alerta sísmica en CDMX / Facebook: Luis Ángel ‘el Flaco’

Checa: Luis Ángel ‘el Flaco’ confiesa que dejará de tomar por una poderosa razón

¿Qué le pasó a Luis Ángel “el Flaco” durante el sismo de este viernes 16 de enero?

Como muchos, Luis Ángel ‘el Flaco’ sabe que en la Ciudad de México, especialmente en la zona centro, los movimientos telúricos suelen percibirse con mayor intensidad, por lo que no escatimó y bajó lo más rápido posible por las escaleras de los 33 pisos, con el temor de que el sismo se intensificara.

El famoso, con las piernas temblando, grabó varios videos en los que aparece con una sudadera negra con gorra, relatando lo que ocurría a su alrededor.

“Sonó la alarma sísmica, todo está bien. Traemos las piernas todas tembleques, bajamos 33 pisos por las escaleras aquí en la CDMX. Todo bien, sonó la alarma, pero no se ha sentido el temblor. Esperemos que no llegue; miren, toda la raza está en lugares seguros” Luis Ángel el Flaco

Minutos después, más tranquilo, explicó que afortunadamente no se percibió el sismo: “Todo parece indicar que aquí en la CDMX no se sintió nada. Dicen que en Guerrero, en Acapulco, por allá sí se sintió más fuerte, pero aquí no pasó a mayores. Bajamos 33 pisos, pero bendito Dios no fue nada. Espero que la gente de donde tembló esté bien y que solo haya sido el susto”, finalizó.

En efecto, el sismo, cuyo epicentro se localizó al suroeste de San Marcos, Guerrero, no se sintió en la Ciudad de México y para el cantante todo quedó únicamente en un susto.

Mira: Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda su primer encuentro con Paquita la del Barrio y un proyecto que jamás llegará

¿Quién es Luis Ángel “el Flaco”?

Luis Ángel Franco Rivera, conocido artísticamente como “el Flaco”, nació el 7 de marzo de 1987 en Mazatlán, Sinaloa, y es uno de los cantantes más reconocidos del regional mexicano, particularmente dentro del género de banda.

Su carrera despegó a nivel nacional cuando se integró a Banda Los recoditos en 2003, agrupación en la que permaneció durante 16 años y donde su voz se convirtió en el sello de éxitos como “Mi último deseo”, “Ando bien pedo” y “Me tocó perder”, temas que marcaron una etapa importante del género.

En 2020, tomó la decisión de iniciar su carrera como solista, un paso arriesgado que coincidió con el inicio de la pandemia, pero que no impidió que lograra consolidarse rápidamente como uno de los intérpretes más queridos y escuchados del regional mexicano.

Mira: Luis Ángel ‘el Flaco’ vuelve a vestirse de luto; anuncia muerte de ser querido: “Una noticia triste”