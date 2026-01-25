Yeison Jiménez: Filtran impactantes imágenes de restos hallados tras accidente aéreo en el que murió calcinado

A pocas semanas de la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, la tristeza y la sorpresa por su fallecimiento, así como los detalles que rodean el accidente aéreo en el que lamentablemente perdieron la vida el piloto y otros miembros de su equipo, siguen generando revuelo.

Ahora se revela en redes fuertes imágenes de restos calcinados que se han vuelto virales en las últimas horas. ¿Qué se encontró tras el accidente?

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo murió Yeison Jiménez, cantante colombiano?

El cantante Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero luego de que la aeronave en la que viajaba con destino a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. El artista se dirigía a cumplir con un compromiso profesional, ya que tenía programado un concierto en Marinilla, como parte de su agenda de presentaciones.

De acuerdo con información difundida por Infobae Colombia, tras el impacto contra tierra, la aeronave se incendió, lo que motivó la movilización inmediata de los servicios de emergencia hacia la zona del siniestro. Equipos de rescate acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes, mientras se confirmaba que no hubo personas con vida tras el accidente.

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dieron a conocer un comunicado oficial que el cantante viajaba acompañado por integrantes de su equipo, quienes igualmente perdieron la vida, y se pidió respeto para las familias durante el proceso de duelo. Se trata de:

Jefferson Osorio

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Weisman Mora

El capitán, Fernando Torres.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”, destacó la familia del cantante colombiano.

Yeison Jiménez: Filtran fotos de accesorios del cantante tras accidente / Redes sociales

¿Qué objetos de Yeison Jiménez se hallaron calcinados tras su accidente aéreo?

Javier Ceriani compartió en sus redes: “Entre los restos calcinados aparecieron algunas joyas. Según reportes, pertenecían a Yeison Jiménez. Este hallazgo, en medio de las investigaciones por el accidente aéreo en Boyacá, se suma a los detalles que continúan saliendo a la luz.”

A la izquierda destaca una cadena gruesa con un dije rectangular de gran tamaño que lleva la inscripción “MI PROMESA”. Esta era una de las joyas de Yeison Jiménez, inspirada en uno de sus mayores éxitos musicales.

Relojes y anillos: Se observan al menos dos relojes, así como varios anillos metálicos y restos de pulseras esparcidos en el centro.

Otras cadenas: A la derecha se aprecia otra cadena más delgada y restos de lo que parecen ser rosarios de cuentas oscuras en la parte superior.

Muchas de las piezas muestran una coloración oscura y daños estructurales, lo que coincide con los reportes del incendio que se produjo inmediatamente después del impacto de la avioneta.

