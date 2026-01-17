Yeison Jiménez: Equipo del cantante lanza impactante alerta, durante homenaje ¡se robaron el cerebro!

La conmoción por la muerte de Yeison Jiménez no solo ha estado marcada por el dolor y los homenajes, sino también por un hecho que desató enojo e indignación entre fans y colegas. En medio del emotivo tributo realizado en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado miércoles 14 de enero de 2026, se registró un robo que empañó la despedida del cantante y dejó al descubierto un grave problema de inseguridad.

Mira: Homenaje a Yeison Jiménez causa indignación; famoso cantante asegura que todo ¡habría sido un circo!

¿Qué se robaron durante el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo de Yeison Jiménez, el objeto robado corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un componente técnico fundamental para cualquier espectáculo en vivo. Este equipo controla las entradas y salidas de los instrumentos, además de los sistemas de reproducción de audio, por lo que su ausencia afecta directamente la operación de conciertos y presentaciones.

El robo se produjo mientras el personal técnico realizaba labores logísticas en los alrededores del Movistar Arena, un momento en el que la atención estaba centrada en el homenaje póstumo al cantante. La pérdida de este dispositivo no solo representa un golpe económico, sino también operativo, ya que se trata de una herramienta altamente especializada y difícil de reemplazar en poco tiempo.

El entorno del artista explicó que sin este equipo, el grupo técnico queda prácticamente imposibilitado para garantizar la calidad y seguridad de los espectáculos, lo que agrava aún más la situación en un momento de luto.

Lee: Muerte de Yeison Jiménez: Mhoni Vidente hace revelación y acusa a mujer de ser culpable del accidente: ¿Quién

¿Qué dijo el equipo y la familia de Yeison Jiménez tras el robo del equipo técnico?

La mañana del sábado 17 de enero de 2026, el equipo y la familia de Yeison Jiménez hicieron pública la denuncia mediante un comunicado que rápidamente generó cientos de reacciones. En el mensaje, se hizo un llamado directo a la comunidad para ayudar a recuperar el equipo sustraído.

“Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato. Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo” Familia Yeison Jiménez

Además, confirmaron que la Policía Nacional ya está al frente del caso y que el presunto responsable estaría siendo identificado a través de las cámaras de seguridad ubicadas en el Movistar Arena. Para facilitar cualquier información, el equipo proporcionó un contacto directo a Edwin Fabián Rojas y su número.

El comunicado también dejó claro que cualquier actualización oficial sobre el caso se dará únicamente por los canales autorizados del artista, evitando así rumores o información falsa.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación tras conocerse el robo ocurrido durante el homenaje. Para muchos seguidores, el hecho representó una falta de respeto no solo hacia el artista, sino también hacia el dolor de miles de personas que acudieron a despedirlo.

“El problema del ser humano es precisamente ser, ¡qué falta de respeto!”

“Definitivamente la maldad en los corazones no tiene límite, es muy triste que sucedan estas cosas”

“No tenemos respeto, Colombia, cómo dueles”

“¡Qué vergüenza! Colombia es tan linda, pero con gente tan aprovechada. Ni un momento como ese respetaron”

Mira: Yeison Jiménez: Destapan que el cantante murió antes del brutal accidente, ¿montaje? ¿no iba en el avión?

¿Cuándo regresan las cenizas de Yeison Jiménez a Manzanares, Caldas?

Mientras avanzan las investigaciones por el robo, la familia y el equipo del cantante Yeison Jiménez, se preparan para uno de los momentos más simbólicos de la despedida: el regreso de las cenizas de Yeison Jiménez a su tierra natal, Manzanares, Caldas.

Según lo informado por el equipo de prensa del artista, el acto se llevará a cabo el 19 de enero de 2026, fecha en la que también reposarán las cenizas de su mánager, Jefferson Osorio. Este homenaje busca honrar los orígenes del cantante y permitir que sus seguidores le den un último adiós en el lugar que lo vio nacer.

Así quedó la avioneta calcinada de Yeison Jiménez pic.twitter.com/SsGyTRzQkB — CADENA DE NOTICIAS (@cdncol) January 11, 2026

La decisión se dio tras la entrega formal de los cuerpos por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el pasado 13 de enero. En un boletín oficial, la entidad informó:

“Se cumplieron los requisitos legales y se procedió con la entrega formal de los cuerpos a sus familias”. Comunicado oficial

El informe también detalló la complejidad del proceso de identificación, debido al estado en el que quedaron los restos tras el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero entre Paipa y Duitama. Para lograr resultados concluyentes, se recurrió a técnicas de radiología, odontología forense y lofoscopia.