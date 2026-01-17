Luis Ángel “el Flaco” quedó con miedo a volar tras la muerte de Yeison Jiménez y toma drástica decisión

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez no solo dejó un profundo dolor entre sus fans y seres queridos, también impactó emocionalmente a colegas cercanos como Luis Ángel “El Flaco”.

El intérprete sinaloense confesó que esta tragedia lo marcó tanto que hoy vive con miedo a volar, una situación complicada para alguien cuya vida transcurre entre giras y aeropuertos. Tras despedir a su amigo en Bogotá, el cantante tomó una importante decisión por su seguridad y la de su equipo.

Luis Ángel “el Flaco” revela cómo fue su relación con Yeison Jiménez

Luis Ángel “El Flaco” recordó que su amistad con Yeison Jiménez nació gracias a la música y rápidamente se fortaleció. “Hicimos una muy bonita amistad, nos conocimos por la música, grabamos un tema y me invitó al Camping, que era su sueño logrado en Bogotá, algo así como el Estadio Azteca en México”, compartió.

El cantante sinaloense viajó con su banda para acompañarlo en ese momento tan especial y asegura que fueron días llenos de alegría. “Fui con mi banda, fueron momentos muy alegres y enterarnos de la noticia es algo que te pega, porque te reflejas como artista, también ando viajando en aviones, de gira en gira”, confesó.

Para “El Flaco”, la pérdida de Yeison no solo fue personal, sino un golpe fuerte para la música regional. “Es un golpe bien duro para toda la gente de Colombia. Sé que en México no lo conocían tanto, pero él estaba trabajando mucho en Colombia, Europa, Estados Unidos y Centroamérica. México era su próximo sueño”, dijo al recordar que su amigo tenía apenas 34 años.

Luis Ángel “El Flaco” comparte cómo fue despedirlo en su homenaje en Bogotá

Tras la muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, luego de caer de su avión, Luis Ángel viajó a Bogotá para despedirlo el pasado 14 de enero.

“Estuve allá en representación de mis colegas mexicanos, en un homenaje muy emotivo”, dijo en entrevista con el programa “Hoy”.

Uno de los momentos más desgarradores fue cuando cantó “Mi último deseo” frente al ataúd, misma que le cantó a su hija Maria Fernanda fallecida en el 2023.

“Es una canción para despedir a un amigo, a un ser querido. Es bien triste cantarla, ya la canto hasta con cierto coraje, de por qué se va la gente”, confesó

El cantante admitió que dudó en asistir al homenaje por la carga emocional. “Pensé mucho en ir, porque era un cúmulo de emociones: ver a la familia, a los papás, a su esposa, a sus hijas… es complicado”, expresó.

Luis Ángel “El Flaco” lanza promesa a la familia de Yeison Jiménez tras su muerte

Durante su estancia en Colombia, Luis Ángel ‘el Flaco’ tuvo un acercamiento especial con la familia de Yeison, a quienes les hizo una promesa que busca mantener vivo su legado.

“Le prometí a su hermana que, como homenaje a Yeison, voy a tratar de que en cada disco lanzar una de sus canciones”, reveló.

El intérprete aseguró que Yeison dejó muchas composiciones y que esta será una forma de honrarlo. “Le vi una sonrisa a su hermana de saber que su legado puede continuar. Vamos a empezar a trabajar en eso”, afirmó.

Luis Ángel “El Flaco” revela que por miedo a volar tomó esta decisión por su seguridad

La tragedia también cambió la forma en la que Luis Ángel “el Flaco” enfrenta su trabajo, pues al igual que Yeison Jiménez tiene que viajar en su avión privado para poder cumplir con sus giras.

“Mi madre, pobre de mi madre, cuando salgo a viajar y más cuando voy a volar, siempre me dice que cheque los aviones”, contó.

Tras la muerte de Yeison, el miedo se intensificó. “Duré dos o tres días sin hablar con mi capitán, pero después le pedí que revisara nuevamente el servicio del avión. Le dije: ‘Usted tiene un niño pequeño, yo tengo una gran familia, hay que cuidarnos”, relató.

“Le dije ‘No escatime porque aveces piensa uno al rato se lo arreglo y no hay manera’”, dijo.

Aunque reconoce que viajar no es un lujo, sino una necesidad, también admitió que estar lejos de la familia pesa cada vez más.

“Con tanto compromiso viajar no es un lujo es una necesidad, para poder cumplir con tantos compromisos pero estar lejos de la familia sí pega bien duro”, concluyó.

