Famoso cantante mexicano al igual que Yeison Jiménez, ¡ha soñado con la muerte! ¿Casualidad o predicción?

La industria musical sigue de luto por Yeison Jiménez, el cantante colombiano que perdió la vida en un accidente aéreo. Uno de los aspectos que más llamó la atención de esto fue que, en su momento, el propio artista admitió haber soñado con su muerte en, al menos, tres ocasiones.

En medio de todo esto, un famoso cantante mexicano contó que, al igual que Yeison Jiménez, ha llegado a tener sueños sobre su propio deceso, algo que preocupó a sus fanáticos, ¿casualidad o una predicción?

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez, cantante colombiano que soñó con su muerte?

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero. El cantante iba viajando en una avioneta rumbo a Medellín, Colombia. Tras el despegue, la nave perdió el control y se estrelló en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama.

En aquel entonces, se reportó que las autoridades acudieron de inmediato al lugar. Desafortunadamente, ni Yeison ni sus acompañantes sobrevivieron. Aún se desconocen las causas del accidente, pero se especula que fue una falla técnica.

Y es que se viralizó un video previo al despegue en el que, aparentemente, se muestra una alerta en la tabla de controles. El piloto habría ignorado esto, pues estaba usando su celular.

Días después del siniestro, Yeison fue homenajeado en la Arena Movistar Bogotá. El evento fue gratuito y los fanáticos tuvieron la oportunidad de despedirse de él. Asimismo, familiares y colegas le dedicaron unas emotivas palabras para darle el último adiós.

En su momento, el propio Yeison contó que había soñado con su propia muerte. Indicó que, en al menos tres ocasiones, se vio a sí mismo en un avión. Esto ganó relevancia tras su deceso, pues muchos consideran que había tenido una “premonición”.

“El capitán me decía: ‘Se me soltó un tubo, pero como era liviano no pasó nada, ya lo corregimos. ¡Vámonos!’. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente” Yeison Jiménez

¿Qué famoso, al igual que Yeison Jiménez, soñó con su muerte?

Hace poco, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, se sinceró con la prensa y admitió que, al igual que Yeison Jiménez, ha tenido sueños en los que muere en un accidente aéreo.

“Lo he soñado muchas veces. También he soñado que me muero haciendo el amor. He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar. Ese sueño tan bello a la hora de despertar se convierte en una pesadilla porque ya no es mi realidad.” José Manuel Figueroa

También aprovechó el encuentro para enviar sus condolencias por el deceso de Jiménez, asegurando que era un joven con “muchas metas” que no merecía terminar de esa forma.

“Yo creo que es una tragedia, yo creo que era un muchacho con sueños. Creo que era un muchacho que tenía ganas de conquistar. Creo que le faltó mucho por conquistar y qué lástima que tuvo que fallecer de esa forma”, expresó.

Si bien José Manuel dejó ver que trata de no tomarle importancia a sus sueños, sus fans le han pedido que se cuide mucho y evite viajar en avión en la medida de lo posible.

¿Yeison Jiménez no murió en un accidente aéreo?

En su momento, se volvió viral la declaración de Ciro Quiñónez, un amigo de Yeison Jiménez. Tras la muerte del cantante, dijo haber hablado con la hija de este. Supuestamente, la pequeña, con quien Jiménez tenía una “conexión especial”, le dijo que su papá realmente falleció momentos antes del accidente, a causa de un infarto.

“(La hija de Yeison Jiménez) es única. Cuando llegué a verla, sé que era la adoración de Yeison y se me partió el corazón. Me dijo: ‘No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió. Él no quiere que lloremos’. Yo me derrumbé a abrazarla”, manifestó.

