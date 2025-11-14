José Manuel Figueroa sufre terrible perdida y enciende las alarmas: “me desperté con una terrible noticia”

Una madrugada inesperada cambió por completo el día de José Manuel Figueroa. El hijo de Joan Sebastian amaneció con una noticia que lo dejó devastado y encendió las alarmas en Cuernavaca. ¿Qué pasó en su casa para que ahora pida ayuda desesperada?

José Manuel Figueroa / IG: @josemanfigueroa.expdelparaiso

¿Qué le pasó realmente a José Manuel Figueroa en Cuernavaca y por qué encendió las alarmas?

José Manuel Figueroa compartió en redes sociales que vive una situación angustiante: sus tres perros, Kiwi, Enzo y Adolfo, desaparecieron de su domicilio en Cuernavaca, Morelos.

El artista explicó que todo ocurrió por un descuido: “Desafortunadamente anoche, por accidente se quedó mi portón abierto y se salieron sin darnos cuenta”, escribió en Instagram.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se han sumado a la búsqueda y han compartido la publicación para ayudar a localizarlos.

¿Cómo fue que los perros de José Manuel Figueroa se perdieron durante la madrugada en Cuernavaca?

Según el propio cantante José Manuel Figueroa, un trabajador dejó abierto el portón de su casa durante toda la noche, lo que permitió que los tres cachorros salieran sin que nadie lo notara. En un video publicado en sus redes, Figueroa expresó su tristeza y nerviosismo:

“Hoy me desperté con una triste, terrible noticia. Se me salieron tres perros, se me perdieron. Llevo toda la mañana buscándolos, desde las seis de la mañana los estamos buscando, no los hemos podido encontrar”. José Manuel Figueroa

La búsqueda comenzó desde temprano y continúa sin descanso, pues el cantante asegura que sus mascotas son muy queridas y consentidas.

Facebook: José Manuel Figueroa

El intérprete no ocultó su preocupación y pidió ayuda a la comunidad de Cuernavaca: “Échenme la mano por favor, ayúdenme a compartir y si alguien tuvo la oportunidad de agarrarlos se los voy a agradecer”, escribió en su mensaje.

Además, compartió el número para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de los perros.

“Estoy muy preocupado, nervioso, triste. Son perros muy consentidos, seguramente los tres andan juntos. Eh, la verdad, se les tiene mucho amor, mucho cariño. Ojalá los podamos encontrar, porque son muy queridos y muy amados” José Manuel Figueroa

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la desaparición, pero la búsqueda continúa activa en redes sociales y en la zona donde se extraviaron.

Perritos de José Manuel Figueroa

¿Quién es José Manuel Figueroa y cuál es su trayectoria?

José Manuel Figueroa es un cantante, compositor y actor mexicano, nacido el 15 de mayo de 1975 en Juliantla, Guerrero, hijo del legendario Joan Sebastian y Teresa Figueroa González. Desde muy joven estuvo inmerso en la música regional mexicana, siguiendo el legado familiar que lo marcó desde la infancia. Su carrera comenzó en 1995 con el álbum Expulsado del Paraíso, que vendió más de 300 mil copias y posicionó su tema homónimo en los primeros lugares de popularidad.

A lo largo de su carrera, José Manuel ha lanzado discos que se han convertido en referentes del género, como:



Mala hierba (1999)

A caballo (2002)

Inmortal (2004) y

Rosas y espinas (2013).

En 2017 presentó No estás tú, consolidando su estilo romántico y ranchero. Además, ha sabido combinar tradición y modernidad en sus composiciones, manteniendo viva la esencia del folklore mexicano.

Entre sus colaboraciones más destacadas está el disco “Y… Ganó el Amor” (2005) junto a Ninel Conde, donde grabaron varios duetos que se convirtieron en éxitos. También ha trabajado con artistas como Ana Bárbara y Marco Antonio Solís, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes públicos.

En 2016 debutó como actor interpretando a su padre en la miniserie “Por siempre Joan Sebastian”, un proyecto que describió como un homenaje lleno de amor y respeto. Su talento lo ha llevado a recibir reconocimientos en los Premios Billboard de la Música Latina, consolidando su lugar como uno de los exponentes más importantes del género regional mexicano.