Luis Ángel, el Flaco, entre lágrimas, hace promesa a la familia de Yeison Jiménez: ¡Esto le juró a su hermana!

Luis Ángel, ‘el Flaco’, compartió que hizo una promesa a la familia de Yeison Jiménez, el cantante colombiano que murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero. El intérprete habló del compromiso que asumió tras el fallecimiento del músico, refiriéndose al vínculo que existía entre ambos y al acercamiento que mantuvo con sus seres queridos en medio del duelo.

¡No dejará que lo olviden! La promesa de Luis Ángel ‘el Flaco’ a la familia de Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez se registró tras un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero, de acuerdo con información de la Aeronáutica Civil de Colombia. Ese día, el intérprete llegó por la tarde al aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, donde abordó una avioneta privada con destino a Medellín, desde donde tenía previsto trasladarse posteriormente a Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación que ya estaba agendada.

La aeronave, identificada con la matrícula N325FA, se accidentó minutos después del despegue en una zona cercana al aeródromo, entre los municipios de Paipa y Duitama. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Nacional, quienes confirmaron el fallecimiento de las seis personas que viajaban a bordo. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y señalaron que la investigación quedó a cargo de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas. En medio de la información oficial, también han circulado rumores que apuntan a que el cantante habría muerto antes del impacto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Personas que murieron en el accidente aéreo:



Yeison Jiménez

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Capitán Fernando Torres Rojas.

Luis Ángel ‘el Flaco’ le jura a la familia de Yeison Jiménez que su legado seguirá sonando. / Foto: Redes sociales

Luis Ángel ‘el Flaco’ rompe en llanto en homenaje de Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘el Flaco’ viajó a Colombia para participar en el homenaje que se rindió a Yeison Jiménez el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. El cantante mexicano formó parte del evento organizado para recordar al intérprete colombiano, reuniéndose con colegas, familiares, músicos y seguidores que acudieron para rendir tributo a su trayectoria y despedirlo públicamente.

“Logramos hacer una muy bonita amistad, nos conocimos por la música y me invitó al (Estadio) Campín que era su sueño logrado en Bogotá, fueron momentos muy alegres... México era su siguiente sueño a cumplir a sus 34 años apenas. Estuvimos allá (en Bogotá) en representación de todos mis colegas mexicanos en un homenaje muy emotivo. Un cúmulo de emociones ver a la familia, el papá, la mamá, su esposa y a las niñas, es complicado”, declaró durante una entrevista para el programa Hoy.

Durante el homenaje, Luis Ángel, ‘el Flaco’, interpretó el tema Mi último deseo, canción incluida en el repertorio de la banda Los recoditos y estrenada en 2013, cuando él era vocalista de la agrupación. Mientras interpretaba el tema, el cantante se conmovió hasta las lágrimas, en un momento que fue acompañado por el público, que coreó la canción dentro del recinto.

El propio intérprete ha llevado esta canción a otros momentos relevantes de su vida personal, como ocurrió tras la muerte de su hija María Fernanda, registrada en agosto de 2023 en Mazatlán, Sinaloa, a causa de un accidente. En el homenaje a Yeison Jiménez, el tema volvió a cobrar significado al ser interpretado como parte del acto de despedida realizado en la capital colombiana.

¡Homenaje que marcará su carrera! La fuerte promesa de Luis Ángel ‘el Flaco’ tras la muerte de Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Qué le prometió Luis Ángel ‘el Flaco’ a la familia de Yeison Jiménez?

Luis Ángel ‘el Flaco’ compartió un gesto que dejó ver el vínculo que construyó con la familia de Yeison Jiménez. El cantante reveló que, tras la muerte del intérprete colombiano, hizo una promesa directa a su hermana en un momento de cercanía y conversación, con la intención de mantener vivo su trabajo musical a través de futuros proyectos.

De acuerdo con lo relatado por el propio Luis Ángel, el compromiso consiste en incluir una canción de Yeison Jiménez en cada disco que él lance como una forma de homenaje permanente. El cantante explicó que Yeison dejó un amplio repertorio grabado, lo que hace posible que su música siga sonando y encontrando nuevos espacios dentro de la industria regional.

“Le prometí a su hermana allá en el momento que estuvimos que como un homenaje hacia Yeison iba a tratar de que en cada disco que yo sacara hacer una de sus canciones… Le vi una sonrisa a su hermana de que el legado de su hermano pueda continuar y vamos a empezar a trabajar en eso”, expresó. Con esta promesa, Luis Ángel aseguró que ya se encuentran dando los primeros pasos para cumplirla y dar continuidad al legado musical del cantante colombiano.

