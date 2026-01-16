Yeison Jiménez: ¿A cuánto asciende el dinero que el cantante habría acumulado antes de su muerte? ¡Una fortuna!

Yeison Jiménez dejó una herencia millonaria tras su muerte en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero, hecho que generó impacto entre sus seguidores y en la industria musical colombiana. La trayectoria del cantante, construida a través de éxitos, giras y diversos proyectos, abrió el interés por conocer el destino de su patrimonio, que incluye bienes, derechos musicales y negocios.

Yeison Jiménez tenía activos valuados entre millones de pesos y dólares antes de morir. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al cantante Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez se registró el sábado 10 de enero, luego de que la aeronave en la que viajaba se desplomó poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. De acuerdo con información oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia, el cantante llegó al lugar alrededor de las 15:50 horas para abordar una avioneta privada con destino a Medellín, desde donde continuaría su traslado a Marinilla, Antioquia, donde tenía programada una presentación.

El accidente fue confirmado aproximadamente a las 16:11 horas en una zona cercana al aeródromo, entre los municipios de Paipa y Duitama. Elementos de emergencia y de la Policía Nacional acudieron al sitio y constataron el fallecimiento de las seis personas que viajaban a bordo de la aeronave con matrícula N325FA. Tras el hecho, se activaron los protocolos correspondientes y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes quedó a cargo de las indagatorias para determinar las causas del siniestro; días después, los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Las víctimas mortales son:



Yeison Jiménez

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Capitán Fernando Torres Roja.

¡Cifras que impactan! Revelan cuántos millones tenía Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles eran los negocios de Yeison Jiménez?

El medio local El Tiempo dio a conocer que, al momento de su fallecimiento, Yeison Jiménez atravesaba una etapa de estabilidad y crecimiento tanto en el ámbito profesional como en el personal, de acuerdo con testimonios de personas cercanas al cantante. Según lo revelado, su carrera musical avanzaba de manera constante, mientras que en paralelo consolidaba distintos proyectos fuera de los escenarios que le permitieron construir un patrimonio significativo.

De acuerdo con lo publicado, allegados al intérprete señalaron que “había logrado amasar y afianzar una importante fortuna, representada en propiedades en Estados Unidos, su hacienda en los Llanos, su criadero de caballos y su compañía YJ Company”. Estos bienes formaban parte de una estructura empresarial que el propio artista fue desarrollando a lo largo de los años, vinculando su nombre a distintos negocios.

El reporte también recordó que Yeison Jiménez inició su trayectoria empresarial en 2016, cuando abrió un bar y billares en la ciudad de Bogotá. Desde ese primer proyecto, “desde donde comenzó a forjar lo que sería un diverso imperio de negocios asociados a su nombre”, el cantante amplió sus inversiones y consolidó una faceta empresarial que avanzó de manera paralela a su carrera musical.

¡Dinero, ranchos y negocios! Así era la fortuna de Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto dinero tenía Yeison Jiménez?

De acuerdo con datos difundidos por un medio local, el patrimonio de Yeison Jiménez presuntamente incluía registros de activos que reflejaban la dimensión de su crecimiento económico fuera de los escenarios. La información señala que el cantante contaba con bienes valuados entre “8 mil y 16 mil millones de pesos” colombianos, cifras que daban cuenta de los distintos proyectos que desarrolló a lo largo de su carrera.

El reporte detalla que ese rango patrimonial equivale aproximadamente a entre 2 millones 200 mil dólares y 4 millones 300 mil dólares, tomando como referencia el tipo de cambio. Estos montos estarían relacionados con inversiones realizadas en diferentes rubros, así como con propiedades y negocios vinculados a su nombre. Hasta ahora no se confirma quiénes sería sus herederos, pero los nombres que resuenan son el de Sonia Restrepo, su esposa, y sus hijos.

