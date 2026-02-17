Yeison Jiménez: Captan aterradora psicofonía ¿en el lugar donde murió? Este es el mensaje que habría mandado

A principios de enero, el mundo artístico se vio conmocionado por la muerte de Yeison Jiménez, icónico cantante colombiano, a los 34 años. El artista se vio envuelto en un accidente aéreo mientras viajaba por la vereda Ramito, en Paipa, Boyacá.

Ahora que ha pasado poco más de un mes desde el siniestro, se viraliza un mensaje que el propio Yeison Jiménez habría enviado desde el más allá, lo que ha generado controversia y, en los creyentes de lo espiritual, dudas sobre si su “alma está descansando en paz”, ¿qué está pasando?

¿Qué fue lo que le pasó a Yeison Jiménez?

El pasado 10 de enero, se confirmó que Yeison Jiménez murió luego de que su avioneta se desplomara. El cantante iba rumbo a Medellín, Colombia, para cumplir con sus actividades laborales. La celebridad y sus acompañantes fallecieron de forma casi inmediata.

Si bien las investigaciones para esclarecer los hechos aún no han dado frutos, se cree que el accidente fue provocado por una falla en el motor. Y es que, en un video previo, se puede ver que el tablero de la nave marcaba un aparente error. Al parecer, el piloto no se dio cuenta de esto por estar usando su celular.

Mucho se ha dicho sobre esto. Incluso se mencionó que la celebridad falleció previo al incidente. Según un amigo cercano a Jiménez, el cartista tenía una “conexión única” con su hija menor. Durante el homenaje póstumo, la menor se le acercó y le dijo que su padre había fallecido de forma pacífica antes de que el avión impactara contra el suelo.

“(La hija de Yeison Jiménez) es única. Cuando llegué a verla, sé que era la adoración de Yeison y se me partió el corazón. Me dijo: ‘No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió. Él no quiere que lloremos’. Yo me derrumbé a abrazarla”, dijo Ciro Quiñonez en su momento.

La última actualización del caso fue que se lograron restaurar las joyas que el artista llevaba puestas el día de su muerte. Dichos objetos le fueron devueltos a la esposa, quien no pudo evitar romper en llanto.

¿Cuál fue la psicofonía de Yeison Jiménez que se viralizó en redes sociales?

A través de redes sociales, se viralizó el video de un usuario que pudo grabar una “psicofonía” presuntamente de Yeison Jiménez. El internauta le “comentaría” al cantante que la gente puede escucharlo y que puede expresar el mensaje que quiera. Aunque se desconoce si estos sonidos atribuidos al cantante fueron en el lugar donde murió.

Una voz atribuida a Yeison Jiménez comienza a decir algunas palabras al aire como “me imaginé”, “sigan soñando” y “no soy un grande”, lo que causó mucho debate en redes sociales. Los que creen en la vida después de la muerte, consideran que el artista, aparentemente, está “sufriendo” por algo o alguien.

En tanto que los escépticos y religiosos opinan que todo es “falso”, exigiendo que se deje “descansar en paz” al joven y, principalmente, que permitan a la familia vivir su duelo de forma tranquila y sin ningún tipo de especulación.

Hasta el momento, los familiares o allegados de Yeison Jiménez no se han pronunciado ante la presunta psicofonía.

¿Qué es una psicofonía?

De acuerdo con páginas especializadas, la psicofonía “consiste en la captación de sonidos o voces inexplicables en grabaciones de audio, atribuidos comúnmente a espíritus”. No está comprobada científicamente. Sin embargo, muchos creen en su veracidad y algunos han intentado “comunicarse” con “seres del más allá” a través de ella.

La ciencia ha intentado explicar su origen. Los escepticos opinan que se puede tratar de interferencias de radio, ruido blanco, proyecciones del subconsciente o pareidolia auditiva (la forma en la que el cerebro busca patrones en sonidos sin sentido).

