Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda a su hija a un año de su trágica muerte en las playas de Mazatlán

A mediados de agosto de 2023, Luis Ángel ‘el Flaco’, exvocalista de banda Los recoditos, pasó por un doloroso momento al perder a su hija de 21 años, María Fernanda, tras ahogarse en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

Lo que pocos sabían era que María Fernanda no era realmente su hija biológica, pero él la había criado como si lo fuera. Su padre biológico era un hombre llamado Guadalupe Esparza, quien falleció dos meses después de la muerte de la joven.

Luis Ángel ‘el Flaco’ y su exesposa Maricruz Robles habían terminado su matrimonio, pero la relación papá-hija entre el cantante y la joven continuó en todos los sentidos. Por esta razón, la partida de María Fernanda fue un gran dolor para el intérprete.

Meses después, Luis Ángel dio una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, en la que recordó que había enviado a su hermano a ayudar a su hija María Fernanda, pero cuando él llegó a la playa, no pudo hacer mucho. El cantante recordó que la corriente arrastró el cuerpo de la joven.

El hermano del intérprete intentó resucitarla con respiración cardiopulmonar, pero no lo logró. Además, también llegó una ambulancia, pero tampoco tuvo éxito.

Según el reporte oficial, la joven se ahogó el pasado lunes en la playa Cerritos, en el estado de Sinaloa / Instagram/@roblessfernanda/@luisangelelflaco

Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda a su hija a un año de su muerte

A un año de la trágica muerte de su hija, el cantante Luis Ángel ‘el Flaco’ compartió lo difícil que ha sido sobrellevar su ausencia.

Luis Ángel ‘el Flaco’ “Es algo muy difícil, pero así nos tocó en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ha pasado el tiempo. Esperamos que mientras vaya pasando el tiempo, el recuerdo sea (diferente). Yo recuerdo a mi niña con una sonrisa, porque era canija. Eso es lo que recuerdo y con eso me quedo. Sé que ella está muy contenta donde anda, viendo que a su papá le está yendo bien”.

El artista, conocido por su música regional mexicana, también destacó que aunque ha sido un proceso doloroso, con el paso del tiempo ha aprendido a buscar formas diferentes de recordar a su hija sin tanto llanto. “Ha sido un mes bonito, con bonitos recuerdos. Ya estamos buscando las formas diferentes. Ya no es tanto llorar. La gente que pasa por un proceso parecido al que nos ha tocado para nosotros, entiendo perfecto lo que les comento”, añadió.

La joven de 21 años perdió la vida en las playas de Mazatlán / Instagram y Facebook

A pesar de la tragedia ocurrida en la playa Brujas, Cerritos, en Mazatlán, Luis Ángel no guarda rencor hacia el mar y dejó en claro que no busca culpables por lo sucedido. “El mar no tiene la culpa ni nada. Nadie tiene la culpa en esta situación. Son circunstancias que nos tocan vivir. Yo amo el mar, he sido muchas veces el mar. Me encanta”, comentó.

Finalmente, el cantante reiteró su compromiso con la música y con alegrar los corazones de sus seguidores. “Yo hago música. Me dedico a alegrar los corazones de las personas. No me gusta que me vean mal ni triste, yo quiero que me vean feliz, contento y saliendo adelante”, concluyó.

Luis Ángel ‘el Flaco’ muestra una fortaleza admirable al enfrentar este doloroso aniversario, recordando a su hija con amor y buscando seguir adelante con su música y su vida.

