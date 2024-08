Mamá de Briggitte Bozzo confrontó a Mariana Echeverría por actitudes con su hija en LCDLFMX ¡y la regañan!

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Mariana Echeverría fue sumamente criticada por las actitudes que mostraba en contra de Briggitte Bozzo. Muchos usuarios notaron que la conductora ignoraba a la actriz, la criticaba a sus espaldas y le daba menos comida.

Debido a esto, muchos se alegraron cuando salió expulsada el show. Incluso, la madre de Briggitte, Ligia Elena Arcila, afirmó estar muy feliz de que Mariana ya no pudiera “lastimar” a su hija.

“Estoy inmensamente feliz. Me quité un peso de encima. Ya voy a poder dormir. No he podido dormir estas semanas. Esta mujer no duerme haciéndole daño a mi hija todos los días”, indicó en su momento.

La mamá de Bri diciendo que ya va a poder dormir🥺 nada más sincero que el alivio que sintió ella con la salida de Mariana, siempre mantuvo una buena postura a pesar de todo lo que se metieron con su hija #LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX2 pic.twitter.com/mtUxGqFwEl — Ari (@selsxrugge) August 19, 2024

Mamá de Briggitte revela que confrontó a Mariana Echeverría ¡y terminó regañada!

A poco más de una semana desde la eliminación de Mariana Echeverría, la mamá de Briggitte Bozzo, a través de redes sociales, expresó que, en su momento, se topó con la conductora y le dijo que le regalaría todo un “árbol de mangos”.

Recordemos que, previo a su salida, Mariana le reclamó a Briggitte por un mango. Si bien dicha fruta era un regalo por parte de la producción y no estaba contemplado en el presupuesto, la presentadora le dijo que tenía que dárselo para repartirlo entre todos.

“No me aguanté y saliendo del baño le dije que le iba a regalar un árbol para que lo sembrara en su jardín y se comiera todos los mangos. Ella así de jajaja” Mamá de Briggitte Bozzo

Ligia aseguró que, si bien no fue tan “agresiva” con ella a pesar de las circunstancias, contó que la producción del programa la “regañó” por confrontar a Mariana.

“Por eso me regañaron, porque no puedes dirigirte a los participantes así. Hay cosas que se deben de respetar para no generar ningún conflicto, pero, al final del día, es mi hija y tenía que decir algo”, dijo.

Internautas felicitan a la mamá de Briggitte Bozzo

Las declaraciones de la mamá de Bozzo causaron mucho revuelo en redes sociales. Aunque hubo algunos internautas que la criticaron por enfrentar a Mariana, la gran mayoría la felicitó y hasta aseguró que, de haber estado en su lugar, le habrían dicho “cosas peores”.

“Se quedó corta con lo que le dijo. Yo hubiera explotado, no importa si después me regañan me quedo con la satisfacción”, “Defiende a brillitos con uñas y dientes”, “Hasta para eso demostró su elegancia y educación”, “Fue la ofensa más cute y bonita”, señalaron algunos comentarios.

