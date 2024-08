Conductor de Multimedios renunció luego de una discusión en programa en vivo; esto se sabe

El pasado martes 27 de agosto, el conductor de Multimedios, Ernesto Chavana del programa ‘Es show’, protagonizó un tenso momento en pleno programa en vivo cuando reclamó a sus compañeras y alzó su voz mencionando que considera que se le estaba faltando al respeto.

Ernesto abandonó el foro entre la confusión de personas presentes y de televidentes que vieron todo en vivo.

Esto generó una gran polémica para Multimedios y en redes sociales comenzaron a defender al conductor por los reclamos que estaba haciendo.

Checa: Franco Escamilla responde a las críticas por imitación a Arath de la Torre: “Cada vez más triste”

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, renunció en vivo / Chismorreo

¿Por qué se enojó el conductor de Multimedios?

Según expresó, sus compañeras se sienten muy respaldadas por la producción del programa, lo que supuestamente les daría el valor para faltarle al respeto en muchas ocasiones.

“Creo que esto no está bien. Ellas tienen todo el respaldo, me pueden decir lo que sea al aire. Me han faltado al respeto una y otra vez bajo la protección del señor productor”, indicó molesto.

Antes de abandonar el programa, el conductor se dirigió al público y agradeció por tantos años de fidelidad, renunciando así al programa en plena transmisión en vivo: “Yo les agradezco a ustedes todo el apoyo que me brindan. Que tengan una excelente noche. Se quedan con este del elenco y con la música, aquí se quedan con el programa”, dijo.

Una cámara lo siguió al abandonar el foro y se vio cómo se dirigió a la oficina del productor a expresarle su inconformidad.

Mira: Atleta desaparecida en Juegos Paralímpicos de París 2024

¿Qué pasó con Ernesto Chavana en Multimedios?

El conductor actualizó lo que pasó a través de un video donde dejó claro que ya presentó su renuncia formal ante la televisora luego de haber hablado durante horas sin llegar a un acuerdo.

“Estoy en condiciones de informarles a todos mis amigos seguidores que me han acompañado por más de 35 años lo siguiente: Ante la falta de garantías y de la falta de igualdad laboral, además de la insostenible relación con la producción, me veo en la situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona, que es la conducción de programas de entretenimiento”, comentó.

Puedes ver: MTVLA veta a Ricardo Peralta de los Premios Miaw luego de polémico comentario en ‘LCDLFMX’