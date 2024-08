Sebastián Zurita reacciona al polémico video de su papá “medio tomado”, mientras caminaba por la calle

Hace unas semanas, Humberto Zurita acaparó titulares. En redes sociales se difundió un video en el que se puede ver al histrión en un supuesto estado inconveniente, estaba errático e incongruente por la noche en las calles de la CDMX.

Tras estas polémicas imágenes, Zurita publicó un video en el que se tomó con humor las imágenes filtradas, pero, después, ya más serio, decidió salir a aclarar la situación.

Humberto iba acompañado de Gabriel Varela / YouTube: Productora 69

El actor explicó que en la noche en cuestión se encontraba en una reunión con un amigo y, tras salir del lugar, comenzó a sentirse mareado.

“Salimos de ahí y yo como a la cuadra, cuadra y media, me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decir a él: ‘Creo que ando medio... agárrame porque me siento medio tomado”, relató en una entrevista para ‘Al rojo vivo’, programa de Telemundo.

Humberto Zurita / Instagram: @zuritahm

Sebastián Zurita opina sobre el video de su papá en estado inconveniente

Ahora, su hijo, el también actor Sebastián Zurita, no pudo evitar ser cuestionado por la prensa, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, sobre el controversial clip que protagonizó su papá hace unas semanas y ¡no se quedó callado!

El joven no dudó en defender a su papá de los señalamientos que ha recibido por estas imágenes. Aseguró que no le importa lo que se diga de Humberto, ya que él conoce muy bien a su familia.

Sebastían Zurita y Humberto Zurita / IG: @szuritaoficial

“Creo que él ya les contestó lo que les tenía que contestar, o sea, a mí nunca le he dado importancia a esas cosas, yo sé quién es mi familia y, pues, vivimos en esto, ¿no? Los medios tienen que vender noticias y, pues así pasa, no tengo por qué hablar por él”. Sebastián Zurita

Agregó: “En mi sentido, pues no llegas a tener la carrera que tiene mi papá, que tuvo mi mamá, si no fuera con mucha disciplina y mucho respeto, y creo que, pues para mí, eso es lo que yo veo”.

Sebastían Zurita y Humberto Zurita / IG: @szuritaoficial

¿Qué opina Sebastián de la relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Por último, el histrión fue cuestionado sobre el romance que sostiene su padre con Stephanie Salas y apuntó que está más que contento de ver a Humberto Zurita feliz.

“Yo los veo muy contentos. Creo que ellos lo dejan ver por sí mismos. Yo lo único que te puedo decir es como hijo estoy feliz de ver a mi papá feliz y eso es lo único que aportaría”, concluyó.

Así lo dijo Sebastián Zurita: