Humberto Zurita explica el video donde se le ve pasado de copas; así reaccionó Stephanie Salas

Humberto Zurita no se quedó callado frente a los recientes rumores que han surgido tras la difusión de un video en el que se le ve incongruente y errático en las calles de la Ciudad de México. El actor había publicado un video tomándose con humor las imágenes filtradas, pero ahora ya más en serio, decidió salir a aclarar la situación.

En una reciente entrevista con el programa de Telemundo, ‘Al rojo vivo’, el actor explicó que en la noche en cuestión se encontraba en una reunión con un amigo y, tras salir del lugar, comenzó a sentirse mareado. “Salimos de ahí y yo como a la cuadra, cuadra y media, me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decir a él: ‘Creo que ando medio... agárrame porque me siento medio tomado”, relató.

El actor también desmintió los rumores sobre una posible deuda económica. En el video, se le escucha hablar sobre una cifra considerable, pero Zurita aclaró que se trataba de una broma relacionada con su trabajo. “Yo estoy diciéndole todo lo contrario: ‘Quiero un millón, quiero medio millón de dólares’, estoy bromeando con él sobre el trabajo...”, explicó.

El actor se cayó en la calle / YouTube: Productora 69

¿Humberto Zurita tiene problemas económicos?

En el video filtrado captado por el canal de YouTube Productora 69 se escucha decir al actor que supuestamente tenía una deuda millonaria. A este respecto, indicó: “Yo estoy diciéndole todo lo contrario: ‘Quiero un millón, quiero medio millón de dólares’, estoy bromeando con él sobre el trabajo”.

Además, Zurita dijo que no son ciertas las especulaciones acerca de que esté sumido en las adicciones tras la pérdida de su esposa, la actriz Christian Bach: “Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor, yo no tengo ese carácter. Mi carácter va mucho más allá de eso. Es mucho más poderoso que eso. Si algo muy importante ocurrió en mi vida fue la muerte de mi mujer, pero frente a eso yo tengo dos hijos hermosos que tengo que cuidar”, dijo.

Humberto Zurita y Christian Bach estuvieron casados por 33 años / Instagram: @zuritahm

¿Qué dijo Stephanie Salas del escándalo de Humberto Zurita?

En respuesta al revuelo mediático, Zurita dijo que también discutió el tema con su novia, Stephanie Salas, quien según dice el actor, ya le había contado. “Le dije: ‘Mira lo que me sacaron’, pero eso yo ya se lo había contado”.

Finalmente, el actor aclaró un momento del video en el que es visto con una fan que le pidió una fotografía mientras él, sin poder sostenerse accedió y se recargó en la mujer: “Me pidieron un autógrafo y yo las abrazo para tomarme la foto. A lo mejor yo, como andaba medio tomado, me recargo un poco, pero con todo mi respeto”, finalizó.

