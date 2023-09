Luis Ángel ‘el Flaco’ narra entre lágrimas cómo se enteró de la muerte de su hija de 21 años

El cantante de regional mexicano, Luis Ángel Franco, ‘el Flaco’, vive un momento muy complicado, pues hace poco más de un mes su hija María Fernanda perdió la vida al ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa.

Ahora el cantante concedió una entrevista al programa ‘El gordo y la flaca’, en la que reveló que el pasado 13 de septiembre habría sido el cumpleaños de su hija, quien celebraría 22 años.

‘El Flaco’ narró los difíciles momentos que vivió luego de escuchar por teléfono cómo encontraron el cuerpo de María Fernanda y cuando intentaron reanimarla, ya que él se encontraba en Sacramento, California.

La joven de 21 años perdió la vida en las playas de Mazatlán / Instagram y Facebook

El cantante confesó que él estaba trabajando en Estados Unidos, por lo que no prestó atención a las llamadas, hasta que su esposa se percató. Cuando por fin vio su celular, le llegó un mensaje de su hijo, quien le pidió que le respondiera, porque había una emergencia.

“Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña. ... (Le dije) ‘Pásame a tu mamá. ¿Qué está pasando?’. (Me contestó) ‘Es que me hablaron que la niña estaba en el mar y no ha salido’. Yo llamé a mi hermano Ramón. Le dije: ‘Hay una emergencia. Levántate. Ve a la playa’”. Luis Angel “el Flaco” Franco, cantante

Luis Ángel escuchó cómo su hermano llegó a la playa y no encontró a María Fernanda. No sabía qué hacer, por lo que comenzó a desesperarse: “‘No la veo. No la veo. No sé para dónde meterme’, me dice”.

Ramón le comentó al cantante que la corriente sacó el cuerpo de la joven. ‘El Flaco’ también escuchó cómo la mamá de María Fernanda gritó cuando la vio sin vida.

“El mar la sacó. Inmediatamente se metió por ella. Se metió por ella y la sacó rapidísimo… El teléfono nunca se colgó. Entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando”, mencionó.

El hermano del intérprete intentó resucitarla con respiración cardio pulmonar pero no lo logró. Además, también llegó ambulancia, pero tampoco tuvo éxito.

Según el reporte oficial, la joven se ahogó el pasado lunes en la playa Cerritos, en el estado de Sinaloa / Instagram/@roblessfernanda/@luisangelelflaco

“Fueron a traer una ambulancia a que le dieran los primeros auxilios, pero mi hija tenía rato que se… (se le corta la voz) tenía rato que se había ido. Ya no estaba con nosotros. Ya no había manera de devolverla”. Luis Angel ‘el Flaco’

El famoso mencionó que hubo dos personas que intentaron sacarla del mar, pero a pesar de sus esfuerzos no lograron rescatarla.

Luis Ángel mencionó que no ha regresado a la playa donde su hija perdió la vida.

“Le agarré coraje. Siento que el mar me la quitó” Luis Ángel ‘el Flaco’

