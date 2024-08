Brenda Bezares confiesa que Echeverría sí explotó en la gala de LCDLFMX: “No fue una buena experiencia”

Mariana Echeverría sigue dando de qué hablar a pesar de haber sido la cuarta eliminada de La casa de los famosos México, ya que dentro del reality show causó mucha polémica debido a sus comentarios y las estrategias que realizó junto al cuarto Tierra.

Además, como te contamos el martes en TVNotas, la conductora no la está pasando nada bien en el ámbito laboral y personal. Sin embargo, ella insiste en que no hizo las cosas mal en el reality. Por esta razón, ¡le leyeron la cartilla y podría estar en peligro su trabajo!

Una amiga cercana a Echeverría nos dijo que a ella le urgía salir de la CDMX y viajar a León con su familia: “A Mariana lo que le urge es que la producción la libere para regresarse a León con su familia. Se había negado a estar en las galas de la semana pasada, pero tenía ese compromiso firmado con la producción. Por más que pataleó, no logró esquivar su responsabilidad”.

Además, Shanik Berman nos confesó los planes de Mariana luego de su controversial participación en La casa de los famosos México y dijo que se alejará de todo esto y que en algunos meses “ni quién se acuerde”. Ahora, estaría buscando volver a embarazarse.

Ve: LCDLFMX: Mamá de Gala Montes la defiende tras conflicto en el show y asegura que no es “desordenada”

Hace unos días, la conductora compartió en sus redes sociales que tomó la decisión de cerrar su ciclo con todo lo relacionado con La casa de los famosos México.

Echeverría publicó en su cuenta de Instagram un enternecedor video en el que mostró su llegada a León, donde actualmente reside su esposo, Óscar Jiménez, y su hijo.

Finalmente, la conductora también reveló que ya no regresará a las galas del reality show. Sin embargo, se desconoce si estará en la gran final de La casa de los famosos México.

Lee: LCDLFMX: Mamá de Gala Montes la defiende tras conflicto en el show y asegura que no es “desordenada”

El pasado domingo 25 de agosto, en la quinta eliminación, se vieron las caras Mariana Echeverría y Brenda Bezares. Debido a esta situación, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto momento de tensión que habría protagonizado la exparticipante del reality show.

Respecto a este tema, Brenda Bezares aseguró que no se lleva una buena impresión de la conductora, sobre todo por su actitud.

Brenda Bezares

“Mira, yo ya no quisiera hablar de ella, porque ya no está en el juego y ya no está presente. No me llevo una muy buena experiencia de ella, te soy sincera. No quisiera decir qué pasó porque no vale la pena darle foco a alguien que ya no está, y porque, además, no puedo decir nada bueno. Cuando uno no puede decir nada bueno, pues mejor se queda callado. No me llevo una buena experiencia”.