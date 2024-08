LCDLFMX: Mamá de Gala Montes la defiende tras conflicto en el show y asegura que no es “desordenada”

El clip mostrado en la más reciente noche de cine en ‘La casa de los famosos México’ desencadenó un fuerte conflicto ente Gala Montes, Briggitte Bozzo y Ricardo Peralta por el tema de la limpieza.

El influencer le reclamó a las chicas del team ‘Mar’ por no cooperar más para mantener en orden la casa. Por supuesto, esta queja hizo enfurecer a Gala y Briggitte, quienes aseguraron que sí son ordenadas.

Aunque las cosas se calmaron poco después, esta discusión aumentó aún más la tensión que existe entre ‘Mar’ y ‘Tierra’, algo que se vio reflejado en la pasada noche de nominación, pues, a diferencia de otras semanas, tres integrantes de ‘Tierra’ quedaron en la placa (Adrián, Sian, Gomita) y tan solo dos de ‘Mar’ (Karime y Briggitte).

La “pelea por la limpieza” también generó mucho debate en redes sociales. Mientras que algunos mostraron clips en los que se ve a Gala y Briggitte haciendo varios quehaceres de la casa, otros afirmaron que las chicas de ‘Mar’, principalmente Montes, eran muy “desordenadas”.

Mamá de Gala Montes sostiene que su hija es muy ordenada

En una entrevista para la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, Crista Montes, mamá de Gala, dio su postura acerca de este asunto y sostuvo que su hija es muy ordenada.

“Gala es ordenada, dentro de las chamacas es ordenada, no es desordenada. No es de que diga ‘me voy a poner a hacer la limpieza’, pero no es desordenada. No le gusta vivir en el desorden. Le chocan los pelos”. Crista Montes

También aseguró que no sabría como “enfrentar” a Adrián Marcelo, o si realmente vale la pena hacerlo, pues es alguien que, para ella, es una persona “vulgar” que solo se ha dedicado a hablar “tonterías” de su hija.

“Puedo reaccionar de muchas formas. Como es demasiado vulgar, no sé si valdrá la pena enfrentarlo. Igual, en ese momento, lo ignoró. Gala está maquinando cosas, está acumulando cosas”, indicó.

Mamá de Gala Montes ¿apoya los acercamientos de su hija y Agustín Hernández?

Durante la conversación, también dejó en claro que Agustín Hernández no le agrada para su hija y no le gustó el acercamiento que tuvieron en la suite del líder. Sin embargo, mencionó que “respeta” cualquier decisión de la actriz.

“No me gusta. ¿Qué les puedo decir? No, pero bueno, los hijos no obedecen ¿qué hago? Tampoco (me gustaba Potro), es otro infeliz”, señaló.

Para finalizar, agradeció todo el apoyo que su hija ha recibido del público y contó que la producción la ha invitado a las galas. No obstante, no ha podido asistir debido a la distancia.

