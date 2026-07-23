Los Askis están de luto: informan una repentina muerte con este desgarrador mensaje: “Momentos de dolor”

La música mexicana atraviesa un momento de tristeza. La reconocida agrupación Los Askis, referente de la cumbia andina mexicana, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a Alberto “el Negro” Arellano, un querido locutor que perdió la vida de manera repentina en un accidente automovilístico.

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¿Qué mensaje publicó Los Askis sobre la muerte de Alberto “el Negro” Arellano?

La agrupación mexicana utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar públicamente su pesar por el fallecimiento de Alberto “el Negro” Arellano, reconocido locutor que perdió la vida en un accidente automovilístico.

Acompañando una fotografía del comunicador, los intérpretes de éxitos como “Vienes y te vas” y “Maldito vacío” compartieron un mensaje que reflejó la profunda tristeza que provocó la noticia.

“Con profundo pesar nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y seres queridos por el sensible fallecimiento de Alberto “el Negro” Arellano”, se lee en la publicación compartida por Los Askis.

La agrupación también dedicó unas palabras de aliento para quienes hoy enfrentan la pérdida del locutor. El mensaje fue recibido con cientos de reacciones y comentarios de seguidores que lamentaron lo sucedido.

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¿De qué murió Alberto “el Negro” Arellano?

De acuerdo con la información difundida por Los Askis en su publicación de despedida, Alberto “el Negro” Arellano murió a consecuencia de un accidente automovilístico.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre las circunstancias del percance, la noticia generó conmoción entre quienes conocían el trabajo del locutor y seguían su trayectoria.

La repentina muerte del comunicador provocó numerosas muestras de cariño en redes sociales. Amigos, colegas y seguidores compartieron mensajes recordando su profesionalismo y cercanía con el público.

En la parte final de su publicación, Los Askis escribieron: “De parte de todo el equipo de Los Askis Internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario en estos momentos de dolor”.

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¿Quiénes son Los Askis, la agrupación que compartió la noticia?

Los Askis son una de las agrupaciones más importantes de la cumbia mexicana y son considerados pioneros de la llamada cumbia andina mexicana, un género que mezcla sonidos tropicales con elementos de la música tradicional sudamericana.

Fundado en 1994 en la Ciudad de México, el grupo ha construido una sólida trayectoria gracias a un estilo musical que incorpora instrumentos característicos como la quena, el charango y las zampoñas. Su propuesta les permitió diferenciarse dentro del panorama musical nacional.

El nombre de la agrupación proviene del idioma otomí y significa “amigo”, un detalle que ha formado parte de su identidad desde sus inicios y que es ampliamente reconocido por sus seguidores.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Los Askis han conquistado a distintas generaciones de público con una fórmula que combina romanticismo, tradición y ritmos bailables.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Los Askis y qué sigue para la agrupación?

La popularidad de Los Askis se debe en gran medida al éxito de temas que se mantienen vigentes en fiestas, ferias y bailes populares de todo México. Entre sus canciones más conocidas destacan:



“Vienes y te vas”

“Maldito vacío”

“Amor regresa”

“Cumbia azteca”.

Gracias a estos éxitos, el grupo continúa siendo uno de los mayores exponentes de la cumbia en el país y conserva una importante base de seguidores dentro y fuera de México.

Pese al momento de luto que atraviesan por la muerte de Alberto “El Negro” Arellano, la agrupación mantiene una intensa agenda de actividades. Entre sus compromisos más importantes figura una presentación masiva programada en la Arena CDMX para el 1 de noviembre de 2026.