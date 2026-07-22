Valeria Márquez: Habrían platicado con la influencer mediante sesión paranormal, ¿habló del culpable?, VIDEO

A más de un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez, una nueva polémica envuelve el caso, pues una creadora de contenido compartió una reciente conversación (durante una sesión paranormal) que tuvo con la fallecida. ¿Qué pasó exactamente?

Valeria Márquez, influencer asesinada / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de la influencer Valeria Márquez?

El asesinato de la influencer Valeria Márquez ocurrió de manera violenta mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, frente a decenas de espectadores. De acuerdo con los reportes, un hombre con el rostro cubierto, que aparentaba ser un repartidor, ingresó al salón Blossom y le disparó a quemarropa, causándole la muerte en el lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas, cuando la joven se encontraba en lo que parecía ser un día normal de trabajo. Sin embargo, la rutina en su negocio terminó en una tragedia que conmocionó a la opinión pública.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha dado a conocer el móvil del homicidio ni ha identificado a la persona que presuntamente habría ordenado el ataque. Las autoridades tampoco han confirmado si el crimen estuvo relacionado con asuntos personales, financieros o laborales.

En noviembre del año pasado, el periodista Javier Ceriani aseguró que existiría un presunto autor intelectual detrás del asesinato. Su versión se basa en el testimonio de una mujer identificada como “Ana”, cercana a la familia paterna de Valeria Márquez, quien habría compartido detalles inéditos sobre lo sucedido el 13 de mayo de 2025.

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Valeria Márquez / N+

¿Una creadora de contenido pudo comunicarse con Valeria Márquez mediante sesión paranormal?

Las redes sociales se sorprendieron cuando una cuenta de tiktoker llamada “Exploración Urbana MX” publicara un video en el que presuntamente platican con Valeria Márquez, influencer asesinada hace más de un año: “ Hablando con Valeria Márquez por aplicación paranormal ”, escribió la cuenta.

Posteriormente, se escucha a lo que se le atribuye la voz de Valeria Márquez, quien dice lo siguiente:

Aún mantengo un vínculo especial con ellos a nivel espiritual y recuerdo los buenos tiempos que pasamos juntos. Presuntamente Valeria Márquez

Después, la protagonista del video le pregunta a Valeria si ella está consciente de que ya no está en este plano, a lo que se escucha:

Eso es verdad, ya no estoy en este plano con ustedes, pero no estoy muy alejada desde un plano muy distinto. Todavía observo y sigo conectada con mis seres queridos y amigos. Presuntamente Valeria Márquez

Tras la publicación de la grabación, cientos de internautas reprobaron el contenido, ya que aseguran que es un “fraude” y que no existe forma de comunicarse con los muertos. ¿Tú qué opinas?

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¿Un familiar de Valeria Márquez fue sospechoso de la muerte de la influencer?

Una mujer identificada como “Ana” aseguró que un integrante de la familia de Valeria Márquez presuntamente podría tener relación con su asesinato: su tío. Según su testimonio, el día en que ocurrió el crimen, tanto él como su pareja estuvieron ausentes del salón de belleza, una situación que, afirmó, era poco común.

También indicó que ambos habrían salido de viaje apenas dos días después del homicidio, un hecho que despertó sospechas entre los familiares.

“Mi familiar me ha dicho que todo eso de que estaba involucrada en malos pasos, hasta donde la familia sabe, no es cierto. Este negocio se armó con apoyo de su tío” , reveló un testigo durante entrevista con Javier Ceriani.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos por los que la tía de Valeria Márquez sospecharía de su tío. Asimismo, las autoridades no han confirmado si esta versión forma parte de las líneas de investigación oficiales del caso.

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