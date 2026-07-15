A un año del caso Valeria Márquez, ¿qué fue de Vivian de la Torre? Así luce actualmente: FOTO

El 13 de mayo de 2025, las redes sociales se sacudieron con la noticia de la muerte de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras se encontraba en su salón de belleza.

Mucho se habló sobre el caso y su amiga Vivian de la Torre fue señalada por algunos usuarios como una persona clave en el crimen, acusaciones que ella negó y que no han sido confirmadas por las autoridades. Ahora, a un año de los hechos, ¿qué ha sido de Vivian de la Torre y cómo luce actualmente? Te contamos.

Leer: Valeria Márquez: Fiscalía identifica quién mandó las rosas con el mensaje “Perdón” tras su asesinato

Valeria Márquez / IG: @blossom.beauty.ig

¿Por qué fue señalada Vivian de la Torre por la muerte de Valeria Márquez?

La muerte de Valeria Márquez conmocionó a las redes sociales debido a que el momento en el que fue asesinada quedó grabado, ya que la influencer estaba realizando una transmisión en vivo desde su salón de belleza.

La versión de una presunta complicidad de Vivian de la Torre surgió en redes sociales, pues segundos antes del atentado le escribió a Valeria para pedirle que no abandonara el salón de belleza, ya que le habían enviado unos regalos.

Esa interacción, sumada a la forma en la que ocurrió el crimen, provocó que algunos internautas difundieran la versión de que Vivian habría tenido alguna relación con el caso. Sin embargo, ella negó las acusaciones y, hasta el momento, las autoridades no han informado que exista un vínculo oficial entre Vivian y el asesinato.

Leer: Como Valeria Márquez, influencer transmitió su muerte en vivo y su ex fue detenido: “Él estuvo viendo”

Vivian de la Torre y Valeria Márquez / Redes sociales

¿Qué ha pasado con Vivian de la Torre un año después del caso de Valeria Márquez?

Después del asesinato, Vivian decidió alejarse y reducir la actividad en sus redes sociales. Volvió en noviembre del 2025 y publicó un video en TikTok en el que expuso sus pruebas de lo que sucedió aquel día, con la intención de deslindarse del caso y terminar con las acusaciones en su contra.

El 14 de mayo de 2026, Vivian dedicó un mensaje a Valeria con motivo de su primer aniversario luctuoso. A través de sus historias de TikTok, compartió un video de la influencer sosteniendo un ramo de flores y, sobre la imagen, escribió que le dolía recordarla en ese día, que siempre la extrañará y que será su “alma gemela” por siempre.

Mensaje por el aniversario luctuosos de Valeria Márquez / Redes sociales

Leer: Asesinato de Valeria Márquez: Aseguran que la familia acusa a una persona muy cercana a la influencer

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Valeria Márquez?

A más de un año del trágico feminicidio de Valeria Márquez, la Fiscalía del Estado mantiene una investigación que acumula ya 10 tomos y más de 100 diligencias, aunque desafortunadamente aún no hay personas detenidas.

Las autoridades estatales confirmaron que han consolidado dos líneas clave de investigación tras analizar 15 horas de videos de cámaras de vigilancia y tomar 45 declaraciones; sin embargo, no se han llegado a resultados conclusivos.

Se sabe que el crimen se investiga bajo la forma de feminicidio en razón de género y se descartó que se tratara de una acción ejecutada por algún grupo del crimen organizado.

Durante una conferencia de las autoeridades, la vicefiscal Elizabeth Canales fue cuestionada directamente sobre si el asesino de Valeria Márquez ya había sido identificado. Pero respondió que se mantenía bajo sigilo para no entorpecer las investigaciones.

Leer: Asesinato de Valeria Márquez: ¿Detuvieron a Vivian, sospechosa del crimen? Esto se sabe a un año del caso