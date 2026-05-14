¿Quién mató a Valeria Márquez? Autoridades rompen el silencio a un año del feminicidio en estética

El caso de la influencer Valeria Márquez vuelve a sacudir: a un año de su asesinato en su salón de belleza en Zapopan, autoridades de Jalisco hablaron y dejaron claro que aunque hay avances, el misterio sigue y el nombre del presunto responsable aún se guarda bajo llave.

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Valeria Márquez: Imágenes del salón donde fue asesinada en vivo por TikTok estremecen a Jalisco / Captura de pantalla

¿Ya fue identificado el asesino de Valeria Márquez en Jalisco? Esto revelan las autoridades

El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Zapopan, Jalisco, vuelve a estar en tendencia tras cumplirse un año del crimen que conmocionó a México. La joven de 23 años fue asesinada dentro de su negocio, Blossom the beauty, mientras realizaba una transmisión en vivo, lo que convirtió el caso en uno de los más impactantes de redes sociales.

A pesar de la presión pública y el interés mediático, las autoridades de Jalisco han sido cautelosas al revelar detalles. Durante una conferencia reciente, la vicefiscal Elizabeth Canales fue cuestionada directamente sobre si el asesino de Valeria Márquez ya había sido identificado. Su respuesta fue breve, pero contundente:

“Es parte de la investigación que se tiene bajo el sigilo conforme a los protocolos”. Vicefiscal Elizabeth Canales

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Fotos de la escena del crimen en estética alarma en redes ¿movieron cosas? / Captura de pantalla

¿Qué avances hay en el caso Valeria Márquez? Fiscalía de Jalisco revela nuevos detalles del feminicidio

El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que la investigación por el asesinato de Valeria Márquez ha sido intensa y constante desde el primer momento. Según explicó, se han seguido múltiples líneas de investigación, algunas descartadas y otras que han tomado mayor fuerza.

“Hemos tratado de agotar todas las líneas de investigación que se nos abrieron en su momento”. Salvador González de los Santos

Además, añadió que actualmente hay líneas que se han consolidado más que otras, lo cual sugiere que las autoridades están más cerca de esclarecer el feminicidio de la influencer en Zapopan. Sin embargo, insistió en que ninguna hipótesis ha sido descartada completamente.

Mira: Amiga de Valeria Márquez, causa polémica por ¿abrir su propio salón de belleza a cuatro meses del asesinato?

▶️ Caso Valeria Márquez: a un año del feminicidio de la influencer y empresaria, la Fiscalía de Jalisco no ha ofrecido detalles específicos sobre los avances de la investigación.



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¿Cuántas pruebas y testimonios existen en el caso de Valeria Márquez? Esto se sabe de la investigación

Uno de los puntos más relevantes que revelaron las autoridades es el número de diligencias realizadas en torno al asesinato de Valeria Márquez. Hasta ahora, se han llevado a cabo más de 100 acciones de investigación, lo que demuestra la magnitud del trabajo detrás del expediente.

Además, la vicefiscal destacó que han realizado más de 45 entrevistas a personas clave, lo que incluye testigos directos y personas cercanas a la influencer.

Entre los nombres mencionados se encuentran Erika, empleada del salón de belleza que presenció el ataque y que incluso fue quien detuvo la transmisión en vivo, así como Vivian, amiga cercana de la víctima.

Viviana de la Torre, amiga de Valeria Márquez / IG: @barbivvvv

¿Cómo ocurrió el asesinato de Valeria Márquez en su salón de belleza en Zapopan? Cronología del crimen

El feminicidio de Valeria Márquez ocurrió la tarde del 13 de mayo de 2025, alrededor de las 18:00 horas. Un hombre ingresó al negocio de la joven haciéndose pasar por repartidor y preguntó directamente por ella.

Después de que Valeria confirmara su identidad, el sujeto sacó un arma y le disparó en al menos dos ocasiones, quitándole la vida en el lugar. Todo sucedió mientras la influencer realizaba un live, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales y convirtió el caso en viral.

Días después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reveló que el atacante huyó en motocicleta y que aparentemente contaba con la ayuda de un cómplice que lo seguía en un automóvil.

“Toda la información de a dónde huyeron, cómo se desplazaron, se dio por medio del C5. O sea, las cámaras funcionan y funcionan adecuadamente”, explicó. Pablo Lemus,

Estas imágenes han sido clave en las investigaciones del asesinato de Valeria Márquez en Jalisco, permitiendo reconstruir parte de la huida de los responsables.

Valeria Márquez: Las cámaras del C5 captaron la huida de sus presuntos asesinos. / @v___marquez

Vivian rompe el silencio: el emotivo mensaje a Valeria Márquez tras un año de su feminicidio

Vivian, amiga cercana de Valeria Márquez, no dejó pasar el primer aniversario de su asesinato y este 13 de mayo le rindió un homenaje cargado de emoción y nostalgia.

Durante la tarde, la influencer utilizó sus Historias de TikTok para compartir un video en el que aparece la joven modelo reaccionando con sorpresa al recibir un ramo con un girasol, un detalle que ahora cobra un significado aún más profundo.

Sobre el clip, Vivian escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Odio que este sea un día en el que se te recuerde o forme parte de ti. Siempre te voy a extrañar”.

Pero no fue lo único. También le dedicó unas palabras aún más íntimas: