Carmen Villalobos rompe el silencio a un mes del ataque en set de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “No estábamos listos”

A casi un mes del violento ataque que sacudió a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Carmen Villalobos rompe el silencio y deja ver el dolor que aún pesa. Entre lágrimas, unión y valentía, el elenco sigue adelante pero nada volvió a ser igual.

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Filtran video del ataque contra producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre la tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, habló por primera vez con mayor profundidad sobre la tragedia ocurrida el pasado 18 de abril durante las grabaciones en Bogotá, un ataque con arma blanca que dejó tres personas sin vida y estremeció a toda la producción.

La actriz colombiana, una de las figuras principales de la serie de Telemundo, confesó que el impacto emocional ha sido más fuerte de lo que muchos imaginan. A pesar de que el proyecto sigue en marcha, el ambiente cambió por completo tras el incidente.

“Yo estoy superbién dentro de lo que cabe; en su momento fue durísimo y durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro”, expresó Carmen Villalobos, dejando claro que, aunque la vida continúa, el duelo sigue presente.

Además, la actriz también lanzó un mensaje sobre las versiones que han circulado en torno al caso: “Han querido decir muchas cosas, hay cosas que son de verdad, hay cosas que sencillamente se inventan”, subrayó, pidiendo respeto ante la situación.

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Ataque a producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Cómo vivió el elenco el ataque en la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’ de Telemundo?

El ataque durante el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ 4 no solo dejó víctimas mortales, sino una herida profunda en todo el equipo, tanto delante como detrás de cámaras. La tragedia obligó a detener momentáneamente las grabaciones, que se retomaron una semana después en medio de un ambiente cargado de emociones.

Carmen Villalobos relató que el proceso fue especialmente duro para todos, pues retomar el trabajo significaba enfrentar el dolor sin haberlo procesado del todo. La actriz incluso confesó que dudó de si estaba lista para regresar al set.

“Es complicado, es como que dices: ‘No, espérate, no estoy listo’, pero los chicos también necesitaban reanudar las grabaciones”, dijo, evidenciando que la decisión de continuar fue colectiva y necesaria para el bienestar del equipo.

En paralelo, el gremio artístico levantó la voz para exigir mayores medidas de seguridad en producciones televisivas, buscando evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.

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¿Cómo se unió el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tras la tragedia?

Uno de los aspectos más impactantes tras el ataque fue la forma en la que el elenco y el equipo técnico se fortalecieron como grupo. Carmen Villalobos destacó que la producción se convirtió en un verdadero núcleo de apoyo emocional.

“Somos una gran familia. Yo cada vez que estoy en un proyecto considero a mi equipo y a mi proyecto mi familia”, afirmó la actriz, quien enfatizó que la unión fue clave para sobrellevar el momento.

Días después de la tragedia, Villalobos compartió un mensaje en redes sociales el día que regresaron a grabar, donde reflejó ese sentimiento colectivo:

“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que no se sentirá igual y está bien reconocerlo. Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro. Y sí, los actores somos los de mostrar pero sin la base, no habría nada que mostrar. Los quiero mucho compañeros. Somos 498 familias detrás de este proyecto”.

La producción, compuesta por cientos de trabajadores, ha dedicado cada jornada a las víctimas, recordando especialmente a Henry y Nico, quienes perdieron la vida en el ataque.

¿Cuándo se estrena ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ tras la tragedia?

A pesar del duro golpe, ‘Sin senos sí hay paraíso’ continúa en su fase final de grabaciones, con el estreno previsto para finales de este año, según confirmó Carmen Villalobos.

“Yo termino ya en un mes la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, que estrenamos creo que al final de año”, reveló la actriz, dando esperanza a los seguidores de la serie que han seguido de cerca tanto la historia como lo ocurrido fuera de cámaras.

Además, Villalobos adelantó que, tras concluir este proyecto, retomará su faceta como presentadora en Top chef VIP, otro de los planes fuertes de Telemundo.

Sin embargo, más allá del éxito profesional, la actriz dejó claro que esta experiencia marcó un antes y un después en su vida y en la de todo el equipo, recordando que detrás de cada producción hay personas que viven, sienten y ahora también sanan juntas.