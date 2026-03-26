Carmen Villalobos terminó con su novio tras descubrir que le fue infiel con una exparticipante de Exatlón, dicen

A principios de año, se confirmó que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron tras más de dos años juntos. En aquel entonces, no se dijo el motivo, por lo que hubo mucha especulación al respecto: desde una fuerte pelea hasta una infidelidad.

Ahora, se filtra la aparente verdadera razón. Y es que, según se ha reportado, Oldenburg sí la habría engañó presuntamente con una exparticipante de Exatlón. El presentador de la versión estadounidense del programa habría pagado caro su presunta traición, pues su nuevo romance no era lo que esperaba. Esto es lo que se sabe.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg / Redes sociales

No te pierdas: Pame Verdirame rompe el silencio; dice que es mamá soltera y ¿revela pruebas de infidelidad de Heliud Pulido?

¿Cómo fue el romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La historia de amor entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comenzó en 2023. En aquel entonces, se les veía muy juntos en eventos y compartían contenido juntos en redes sociales. En abril de ese año confirmaron su romance con un video en Instagram.

La relación parecía ser seria. Conocían a sus respectivas familias y se llegó a pensar que se casarían muy pronto. También se apoyaban mutuamente en lo laboral. A finales de 2025, él contó que Carmen llegó a estar durante algunas grabaciones de Exatlón USA.

“Como siempre, ella siempre está allí disfrutando. Se compenetra muchísimo con las carreras, grita, se siente una más de la producción. Lo disfruta muchísimo, eso ha sido un apoyo tremendo y seguirá siendo así”, expresó.

A finales de enero de 2026, la reportera Jessica Carrillo reveló en ‘Al rojo vivo’ que la pareja se había separado. No dijo causas y solo dijo que ya llevaban meses distanciados.

“Me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, informó.

La noticia fue confirmada por la propia Villalobos, quien simplemente declaró que “estaba soltera, pero no sola”.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg / Redes sociales

Te recomendamos: Murió el bebé de Zudikey Rodríguez, exparticipante de Exatlón México, tras un terrible accidente; así lo recordó

Así fue la presunta infidelidad de Frederik Oldenburg a Carmen Villalobos

A través de su pódcast en YouTube, el periodista Gabo Cuevas contó que, presuntamente, Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos durante el rodaje de la última temporada de Exatlón USA con una participante.

“Pasa que este cuate, siendo el presentador, estando con Carmen Villalobos, se enamoró de una participante de Exatlón Telemundo. La engañó el hombre. Resulta que este chico empezó a coquetear con esta mujer que vamos a presentarte”. Gabo Cuevas

La tercera en discordia habría sido Viviana Michel, una chica de Guadalajara. Presuntamente, Frederik estaba dispuesto a tener una relación formal con ella. Sin embargo, se “arrepintió” después de saber que ella era bisexual.

“Frederik deja a Carmen Villalobos por irse con esta morrita. La morrita le dice, después de que él dejó a la mujer y todo, le dice la mujer: ‘Es que a mí también me gustan las mujeres’. Al hombre eso no le pareció. Entonces el hombre se alteró, se puso bien crazy. Le dice: ‘¿Cómo me dices eso después de que dejé a la mujer?’”, indicó.

Supuestamente, el conductor dejó a la joven tras descubrir que ella también tenía una “novia” en el equipo de fútbol femenil para el que juega: “Viviana anda con otra mujer y el hombre se quedó como el hombre de las dos tortas”, manifestó.

Hasta el momento, ni Frederik, ni Carmen se han pronunciado ante esta revelación, por lo que todo queda en calidad de rumor.

¿Quién es Viviana Michel, la mujer por la que habrían dejado a Carmen Villalobos?

Viviana Michel Lomelí es una futbolista y estrella de realities mexicana.

Tiene 28 años.

Formó parte de las fuerzas básicas de las Chivas. También estuvo en el Club América Femenil.

En su momento, se mudó a Estados Unidos para estudiar entrenamiento deportivo.

Ha participado en varios realities como ‘La isla: Desafío extremo’.

También es muy activa en redes sociales, donde comparte consejos de deporte y nutrición.

Mira: Exintegrante de Acapulco Shore y Exatlón, anuncia muerte de su bebé recién nacido: “Un profundo dolor”