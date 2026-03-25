Pame Verdirame rompe el silencio; dice que es mamá soltera y ¿revela pruebas de infidelidad de Heliud Pulido?

La exintegrante de Exatlón México, Pamela Verdirame, compartió recientemente un mensaje en el que se definió como mamá soltera, así como algunos detalles de su relación con Heliud Pulido, todo esto en medio de la aparición de su expareja junto a Sofía Arroyo en un evento y de los rumores de presunta infidelidad, ¿qué dijo? Te revelamos los detalles.

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¡Impacta confesión! Pame Verdirame es mamá soltera y habló de Heliud Pulido. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pame Verdirame y Heliud Pulido sobre una supuesta infidelidad?

La situación entre Pamela Verdirame, Heliud Pulido y Sofía Arroyo se tornó polémica en redes sociales luego de una serie de publicaciones compartidas por Verdirame. A través de historias, la también futbolista dejó ver una posible intervención de una tercera persona durante su relación, sin mencionar nombres directamente, lo que generó diversas interpretaciones entre usuarios.

Entre los contenidos que más atención generaron estuvo la captura de una conversación con una mujer que, según explicó, se habría acercado inicialmente en un contexto amistoso. La imagen fue acompañada por la frase: “Tengan cuidado que así empieza”.

Días después, Verdirame retomó el tema al compartir una fotografía fechada en agosto de 2025, donde aparecía junto a Heliud Pulido, su hija y dos exintegrantes del equipo rojo de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. A partir de esa imagen, usuarios comenzaron a relacionar los hechos y a señalar a Arroyo como una posible tercera involucrada.

Ante estos señalamientos, Sofía Arroyo respondió públicamente a través de sus redes sociales con el mensaje: “No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente”.

Posteriormente, la conversación se intensificó tras la boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, realizada el 21 de marzo de 2026, donde ambos fueron vistos en el mismo lugar, lo que generó nuevas reacciones, aunque hasta el momento no han emitido declaraciones adicionales ni han confirmado alguna relación amorosa.

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Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmó Pame Verdirame que es mamá soltera?

Pamela Verdirame compartió un video a través de sus redes sociales, en el que habló sobre su situación personal y el momento que atraviesa como madre. En dicho video, explicó que había decidido reservar este tema durante un tiempo, hasta sentirse lista para expresarlo públicamente y desde otra perspectiva.

“Esta es la primera vez que lo voy a decir, soy mamá soltera. Es un tema que me había reservado, ya estoy lista para hablar y ser más abierta con este tema, no para contar la historia, creo que no vale la pena contar y hablar mal de nadie, pero es tiempo que sepan por lo que estoy pasando, no ha sido un camino para nada fácil, pero hoy entiendo y agradezco que esté en esta situación”, dijo la exparticipante de Exatlón México.

También explicó las razones por las que había evitado hablar anteriormente, señalando que atravesaba un proceso personal que requería tiempo. Al mismo tiempo, reflexionó sobre los cambios que ha vivido y la forma en que ha asumido su rol como madre, así como las decisiones que ha tomado en esta etapa.

“No había querido hablar porque no quería hacerlo desde un lugar de enojo y eventualmente decidí no decir nada porque estaba pasando por un proceso difícil y creía que no era el momento. Sé que hay muchas mamás y personas pasando por una situación similar, me duele porque sé que no es fácil, pero, hoy que lo veo desde otra perspectiva, agradezco estar en esta situación porque sé que mi vida no sería cómo lo es hoy y me esperan muchísimas cosas que no me hubieran pasado si hubiera seguido en esa relación, las cosas tenían que pasar así porque sino yo ahí seguiría” Pame Verdirame

Aunque señaló que, “en un principio es muy difícil tener la carga, toda la responsabilidad para ti”, destacó que es un esfuerzo que vale la pena y rinde frutos.

Pame Verdirame “Si algo yo estaba 100% segura desde que empezamos a planear ser una familia, yo estaba 100% segura de que mis hijos, mi hija, iba a ser mi prioridad número uno y desde ese momento que decidimos ser papás dije ‘Esto es lo que quiero, lo que siempre soñé y siempre será mi prioridad’, ser mamá es algo que disfruto un montón, sí es bastante pesado, pero es lo mejor que me ha pasado en el mundo y mientras la tenga a ella, nada me va a faltar”

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¡Pame Verdirame rompe el silencio! Es mamá soltera y buscó salvar su relación con Heliud Pulido. / Redes sociales

¿Qué dijo Pame Verdirame sobre su relación con Heliud Pulido y por qué terminó?

Pamela Verdirame también recordó el proceso que vivió al intentar mantener su relación con Heliud Pulido. Explicó que, desde el momento en que decidió formar una familia, su prioridad fue buscar alternativas para continuar juntos, incluso cuando la relación ya atravesaba dificultades.

“En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia. En un principio, fue algo que no fue decisión mía, yo estaba muy enojada, no entendía el por qué, yo le rogué de: ‘Vamos a intentarlo, las cosas no están bien’, no es un secreto que las cosas no estaban bien en la relación. Sin embargo, ya éramos una familia y yo le pedía mucho ‘Vamos a terapia, luchemos por nosotros, por nuestra hija y por nuestra familia’. Él me dijo ‘No, yo ya no tengo nada que luchar’”, Pame Verdirame

Verdirame señaló que, con el tiempo, comprendió otros elementos que influyeron en la situación, lo que la llevó a replantear lo ocurrido y enfocarse en su presente. También compartió cómo ha reorganizado sus prioridades a partir de esa etapa, centrando su atención en su hija y en sus propios proyectos personales porque, dijo, “dejé muchas cosas a un lado estando en esa relación y no lo culpo, nosotros decidimos y es algo que yo decidí, que inconscientemente sucedió, dejé de hacer mis cosas, de luchar por mis sueños, por mí, por lo que quería, cambié mis planes, y hoy me doy cuenta de que no debes cambiar tus planes ni dejar tus sueños a un lado”.

“Ya después entendí que había otras razones, motivos y que la situación no era cómo él me la había platicado, me enteré de muchas cosas que me decepcionaron un montón, pero no vale la pena. Hoy hace unos días iba pensando ‘Gracias, así tenía que pasar’, yo confío mucho en eso de que las cosas pasan por algo” Pame Verdirame

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