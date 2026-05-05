Exatlón México: Exhiben infidelidad de participante campeón del reality show, FOTOS

Lo que parecía un romance sólido surgido de Exatlón México hoy está envuelto en acusaciones, mensajes filtrados y versiones encontradas. Fue Liliana Hernández, expareja del atleta y también ex participante del reality, quien decidió alzar la voz y exhibir fotos, conversaciones y una ruptura que ya es tema de escándalo.

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¿Por qué acusan a Andrés Fierro de ser infiel a Liliana Hernández en Exatlón México?

La polémica que hoy rodea a Andrés Fierro y Liliana Hernández, ambos campeones de la sexta temporada de Exatlón México, comenzó cuando la atleta decidió compartir en redes sociales un mensaje que recibió de una persona anónima. En ese texto se le advertía sobre una presunta infidelidad reciente por parte de Fierro, algo que, según ella, no sería un hecho aislado.

Liliana Hernández, campeona femenil de Exatlón México, explicó que no era la primera vez que enfrentaba situaciones similares durante su relación con “Velociraptor”. Sin embargo, en esta ocasión decidió no guardar silencio, pues ni ella ni la hija que tienen en común merecían seguir viviendo ese tipo de experiencias. La atleta dejó claro que esta vez no habría marcha atrás y que su relación había llegado definitivamente a su fin.

Las publicaciones encendieron las alarmas entre los seguidores del reality, quienes durante meses vieron a la pareja mostrarse unida y enamorada, presumiendo su relación como una de las historias de amor más sólidas que dejó Exatlón México.

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Andrés Fierro y Liliana Hernánde

¿Quién es Andrea Magaña y por qué la señalan como la tercera en discordia?

En los mensajes que Liliana Hernández decidió hacer públicos, se menciona directamente a Andrea Magaña, también exparticipante de Exatlón México, como la presunta tercera en discordia. De acuerdo con la información que le hicieron llegar a Liliana, Andrea Magaña habría comentado su supuesta cercanía con Andrés Fierro incluso con personas de la producción del programa.

Además, en los testimonios compartidos se asegura que durante el draft del reality, Andrés Fierro habría “tirado la onda” y dejado entrever que podría terminar su relación para iniciar algo nuevo. Incluso se habla de conversaciones subidas de tono que habrían cruzado los límites de una simple amistad.

Aunque Liliana Hernández evitó mencionar nombres de quienes le hicieron llegar la información, sí dejó claro que la situación la llevó a revivir episodios pasados de engaño, razón por la que decidió marcar un límite definitivo y exponer lo ocurrido públicamente.

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¿Qué dijo Andrés Fierro tras las acusaciones de infidelidad en Exatlón México?

Luego de que el tema se viralizara, Andrés Fierro utilizó sus historias de Instagram para responder, aunque sin entrar en detalles específicos. El campeón varonil de Exatlón México aseguró que él sabe perfectamente “lo que hizo y lo que no hizo”, dejando entrever que no todo lo que se ha dicho sería verdad.

En su mensaje, Fierro también manifestó su inconformidad con que la conversación se hiciera pública, señalando que la exposición afectaba no solo su imagen, sino también a su familia. Eso sí, fue enfático en pedir que no se involucre a su hija en medio del escándalo, apelando a la sensibilidad del público ante una situación tan delicada.

Hasta ahora, Andrés Fierro no ha compartido pruebas ni una explicación detallada sobre las acusaciones.

¿Por qué Liliana Hernández decidió hacer pública la ruptura con Andrés Fierro?

En las últimas publicaciones que compartió, Liliana Hernández, exparticipante de Exatlón México, fue contundente al explicar el motivo detrás de su decisión de hablar públicamente. Según reveló, no se trata de la primera, segunda ni tercera vez que enfrenta engaños durante su relación, por lo que esta situación representó un punto de quiebre definitivo.

“No es la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez… seguramente sus amistades y amantes lo saben… No me merezco esto y tampoco mi hija… es una forma de decir ALTO”, escribió la atleta en Instagram, dejando claro que su prioridad ahora es seguir adelante.

Liliana concluyó afirmando que, tras haber dado varias oportunidades, la relación con Andrés Fierro llegó oficialmente a su fin.

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¿Andrea Magaña negó ser la amante de Andrés Fierro? Esto fue lo que dijo

Por su parte, Andrea Magaña, también exparticipante de Exatlón, no tardó en reaccionar ante las acusaciones que la señalan como la tercera en discordia en la relación de Fierro y Hernández. A través de un comunicado, la atleta negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con Andrés Fierro y calificó las versiones en su contra como falsas y dañinas.

“Quiero aclarar, de manera firme, que las acusaciones en mi contra son completamente falsas. Es fácil hablar sin pruebas y señalar sin fundamentos. Es lamentable recibir ataques y odio infundado. Hablar sin sustento es muy delicado; por eso, si hay pruebas, preséntenlas. No me presto a esto; soy hija, soy hermana y, sobre todo, soy mujer… Esto es difamación y no me voy a dejar de nadie”, expresó Andrea Magaña.

¿Quién es Andrés Fierro, atleta y campeón de Exatlón México?

Andrés Fierro, conocido como “Velociraptor” en Exatlón México, es un atleta mexicano especializado en parkour, originario de Chihuahua. Se dio a conocer a nivel nacional tras participar en la sexta temporada de Exatlón México, donde se convirtió en campeón varonil, consolidándose como uno de los competidores más fuertes y veloces del reality de TV Azteca.

Gracias a su desempeño, regresó en ediciones especiales como Exatlón all star, ganándose una base sólida de seguidores. Fuera del programa, Fierro compite en torneos nacionales e internacionales de parkour y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte entrenamientos y su estilo de vida deportivo.

Además de su carrera deportiva, su vida personal ha estado bajo el ojo público tras confirmar su relación con Liliana Hernández, con quien incluso formó una familia, situación que hoy lo mantiene en medio de una fuerte controversia mediática.

¿Quién es Liliana Hernández, campeona de Exatlón México?

Liliana Hernández, atleta de Exatlón es mexicana y se ha dedicado al deporte de alto rendimiento, especializada en salto de longitud. Originaria de Chihuahua y residente en Monterrey, alcanzó gran notoriedad al coronarse como campeona femenil de la sexta temporada de Exatlón México, haciendo historia junto a Andrés Fierro al ganar ambos la misma edición.

Antes y después del reality, Liliana ha participado en competencias nacionales e internacionales, incluyendo eventos centroamericanos, y también se desempeña como entrenadora deportiva. Su disciplina y carácter la convirtieron en una de las atletas más respetadas del programa.

¿Quién es Andrea Magaña y cuál es su vínculo con Exatlón México?

Andrea Magaña, ganadora de Exatlón México, es una atleta mexicana y creadora de contenido fitness que formó parte de la familia Exatlón a través de Exatlón Draft: El Ascenso. Aunque no fue campeona del reality principal, logró posicionarse como una figura reconocida dentro del entorno del programa por su carisma, disciplina y constancia deportiva.

Tras su participación, Andrea Magaña continuó desarrollando su carrera en el mundo fitness, manteniéndose activa en redes sociales donde comparte rutinas de entrenamiento y mensajes motivacionales, lo que le ha permitido conservar una base sólida de seguidores.