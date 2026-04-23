Sofía Arroyo: fans alarmados por mensaje y temen por su estado emocional: “Aprendiendo a despedirme”

Las redes explotaron en pocas horas. Lo que parecía un mensaje personal de Sofía Arroyo terminó encendiendo la alerta entre sus seguidores, quienes comenzaron a preocuparse por el tono de despedida y empezaran a preguntarse si algo no anda bien con ella.

El mensaje llegó, además, meses después de la polémica que la vinculó con Pamela Verdirame y en un momento en el que su relación, nunca confirmada, con el exintegrante de Exatlón México parece más distante que nunca.

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Sofía Arroyo / Intagram

¿Qué dice el mensaje completo de Sofía Arroyo que preocupa a sus seguidores y desata rumores en redes?

La preocupación de los fans de Sofía Arroyo no se detonó por una sola frase, sino por todo el mensaje en conjunto y el momento en que fue publicado. Desde los primeros minutos, comenzaron a aparecer comentarios preguntándole si estaba bien y mostrando inquietud por el tono de sus palabras.

Sin embargo, en la publicación, la atleta Sofía Arroyo notificó la muerte de su abuelo: “Aprendiendo a despedirme…sin dejar de agradecer. Hace tiempo compartí el día en el que Dios decidió que era momento de que mi abuelo descansara…me tomé un tiempo para recordarlo, pensarlo, orar por su paz y acomodar mi mente y mi corazón. Disfrutar lo ‘pequeñito’ de la vida, confiando en los tiempos de Dios, como baby Sof siempre lo hacía”, escribió la atleta.

Aunque el mensaje habla de duelo familiar, muchos fans señalaron que el tono general transmitía una carga emocional mayor, lo que los llevó a preguntarse si Sofía enfrenta más de una despedida en este momento de su vida.

Cabe destacar que Sofía Arroyo no mencionó la causa de la muerte de su abuelo ni precisó cuándo ocurrió el fallecimiento; simplemente compartió el mensaje como un desahogo personal dirigido a sus seguidores.

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¿Por qué el mensaje de Sofía Arroyo se interpretó como una ruptura con Heliud Pulido? ¿Andaban o no?

La interpretación del mensaje de Sofía Arroyo no surgió de la nada. Para muchos usuarios en redes sociales, sus palabras llegaron cargadas de contexto, especialmente por los antecedentes públicos que la han vinculado con Heliud Pulido en los últimos meses y el escándalo que estalló a finales de 2025.

En diciembre de ese año cuando Pamela Verdirame, madre de la hija de Heliud Pulido, dejó ver en redes sociales que la nadadora habría sido la tercera en discordia en su relación con el exintegrante de Exatlón México. Aunque Sofía Arroyo negó públicamente haber interferido en alguna relación, la conversación digital no se apagó y su nombre quedó inevitablemente ligado al de Heliud.

Desde entonces, cada aparición juntos, cada silencio y cada mensaje ambiguo ha sido interpretado con lupa. Por eso, cuando Sofía publicó “Aprendiendo a despedirme… sin dejar de agradecer”, muchos lo conectaron de inmediato con una posible ruptura o un proceso emocional más profundo relacionado con esa historia.

Para varios usuarios, el tema no sería solo una supuesta ruptura, sino todo lo que Sofía ha venido cargando desde hace meses: rumores, comentarios, señalamientos y el ojo público encima tras el escándalo con Pamela Verdirame y Heliud Pulido. Por eso muchos pidieron no tomar el mensaje como algo ligero, ya que aseguran que tantas especulaciones sí terminan afectando.

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