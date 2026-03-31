¿Sofía Arroyo y Heliud Pulido confirman relación tras escándalo de infidelidad? Mensajes desatan polémica

La polémica entre Sofía Arroyo, Heliud Pulido y Pamela Verdirame sigue creciendo y ahora suma un nuevo capítulo que tiene a las redes sociales completamente encendidas. Luego de meses de especulaciones por una supuesta infidelidad que habría marcado el fin de la relación entre el atleta y su entonces pareja, ahora salen a la luz mensajes e interacciones que han vuelto a poner a ambos en el centro del escándalo.

Todo comenzó cuando Verdirame compartió en su momento publicaciones que insinuaban la intervención de una tercera persona en su relación. Aunque nunca mencionó nombres directamente, los usuarios rápidamente comenzaron a atar cabos. Con el paso de las semanas, la conversación digital no se apagó, y recientemente volvió a intensificarse tras ver a Sofía Arroyo y Heliud Pulido coincidir en un evento social.

Las imágenes de ambos durante la boda de excompañeros de “Exatlón México” revivieron la controversia. A pesar de que anteriormente la nadadora había negado cualquier vínculo, la coincidencia en el evento y ahora las interacciones en redes han generado nuevas teorías entre los seguidores del reality.

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Sofía Arroyo sería la tercera en discordia entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido / Capturas de pantalla

¿Dónde fueron vistos Sofía Arroyo y Heliud Pulido y por qué revivió el escándalo?

El nombre de Sofía Arroyo volvió a ser tendencia luego de que circularan imágenes donde aparece junto a Heliud Pulido en la boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano. Este encuentro no pasó desapercibido, especialmente por el contexto previo marcado por acusaciones de infidelidad.

La polémica tomó fuerza desde que Pamela Verdirame compartió historias donde dejó entrever que una mujer se acercó inicialmente de forma amistosa, lo que después habría generado problemas en su relación. Incluso, publicó una captura acompañada de la frase: “Tengan cuidado que así empieza”, lo que desató especulaciones inmediatas.

Días después, la propia Verdirame compartió una fotografía de agosto de 2025 donde aparecían juntos, incluyendo a Sofía Arroyo. Desde entonces, muchos usuarios comenzaron a señalarla como la posible tercera en discordia, aunque hasta ahora no existe una confirmación directa de una relación entre los atletas.

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Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Sofía Arroyo tras el video de Pame Verdirame como mamá soltera?

En medio del escándalo, Pamela Verdirame compartió un video donde habló abiertamente sobre su proceso personal y su experiencia tras la ruptura. En sus propias palabras, expresó:

“En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia. En un principio, fue algo que no fue decisión mía, yo estaba muy enojada, no entendía el por qué… yo le rogué de: ‘Vamos a intentarlo, las cosas no están bien’… Él me dijo ‘No, yo ya no tengo nada que luchar’”.

Poco después, Sofía Arroyo publicó un mensaje en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta en medio de la polémica:

“Subir contenido tiene responsabilidades y consecuencias. No todo es ‘chisme’ ni todo lo que se disfraza de paz es verdad. Entenderlo también es alfabetización mediática.” Sofía Arroyo

Hasta ahora, Verdirame no ha respondido directamente a este mensaje, lo que ha dejado aún más abierta la conversación en redes sociales.

Mensaje de Sofía Arroyo tras ser vista con Heliud Pulido. / Redes sociales

¿Qué supuestos mensajes filtrados entre Sofía Arroyo y Heliud Pulido desataron críticas?

El nuevo giro en esta historia llegó cuando seguidores detectaron interacciones entre Sofía Arroyo y Heliud Pulido en redes sociales. Todo ocurrió en una publicación del atleta, donde presumía su outfit durante la boda.

En los comentarios apareció Arroyo dejando varios emojis, lo que bastó para que los internautas reaccionaran de inmediato. Lejos de pasar desapercibido, este gesto fue interpretado por muchos como una señal de cercanía entre ambos.



“Todavía se hizo la digna, dijo que no iba a hablar cuando sí era cierto.”

“Entonces, sí era cierto.”

“Y decía que no jajajajaja.”

“Aplicó el Angelazo: se hizo pasar por amiga.”

“Eres una impostora, esperamos no verte nunca más en la TV.”

“Y lo peor es que, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no lo suben y dicen que son novios…?”

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¿Hay relación entre Sofía Arroyo y Heliud Pulido o todo sigue siendo especulación?

A pesar de las imágenes, los mensajes y las constantes interacciones en redes sociales entre Sofía Arroyo y Heliud Pulido, lo cierto es que ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente una relación. Sin embargo, la suma de coincidencias ha sido suficiente para mantener viva la polémica.

Por ahora, lo único claro es que este escándalo está lejos de terminar… y cada nueva pista vuelve a encender la conversación.