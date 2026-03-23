Captan juntos a Heliud Pulido y Sofía Arroyo, de Exatlón, tras rumores de infidelidad a Pamela Verdirame

Hace unos meses la polémica envolvió a Heliud Pulido y Pamela Verdirame, luego de que esta última, indirectamente, tachara de infiel a Pulido, luego de compartir una serie de capturas que sugerían una infidelidad del atleta mexicano. A inicios de este 2026, Pamela compartía mensajes referentes al tema. Un reciente evento dejó una escena que ya genera controversia, pues Heliud y Sofía ya no esconden su amor. ¡Así los cacharon!

Sofía Arroyo sería la tercera en discordia entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido / Capturas de pantalla

¿Cómo inició el rumor de infidelidad de Heliud Pulido a Pamela Verdirame?

La polémica surgió cuando Pamela Verdirame, exintegrante de Exatlón México, publicó una serie de historias que, sin mencionar nombres, dejaban entrever la posible intervención de una tercera persona en su relación con Heliud Pulido. Entre los contenidos que más llamaron la atención destacó la captura de una conversación con una mujer que, de acuerdo con Pame, inicialmente se habría acercado en plan amistoso. La frase que acompañaba la imagen resultó directa y generó aún más reacciones: “Tengan cuidado que así empieza”.

Días después, la futbolista compartió una publicación del recuerdo con fecha de agosto de 2025. En la fotografía se le veía desayunando junto a Heliud Pulido, su hija y dos exmiembros del equipo rojo de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. A partir de esa imagen, varios usuarios comenzaron a relacionar hechos y a señalar a Arroyo como la posible tercera involucrada.

Después, Sofía Arroyo fue quien decidió romper el silencio y responder a la oleada de críticas a la que se enfrentó. La nadadora, mediante un mensaje en sus historias de Instagram, escribió lo siguiente:

No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente. Sofía Arroyo, vía redes sociales

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Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Heliud Pulido y Sofía Arroyo son novios tras rumores de infidelidad a Pamela Verdirame?

La reciente boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, celebrada el pasado 21 de marzo de 2026, debía ser uno de los momentos más memorables para los seguidores de Exatlón México. Sin embargo, lo que generó una ola de reacciones en redes fue la aparición de Heliud Pulido y Sofía Arroyo juntos en dicha celebración.

El origen del rumor sobre un posible noviazgo radica en la imagen que muestra a Pulido en primer plano, mientras que al fondo muchos usuarios reconocieron a Sofía Arroyo.

Sin embargo, la falta de evidencia adicional ha generado dudas. No hay más fotografías, videos, ni publicaciones que confirmen que la nadadora estuvo presente en la celebración. Incluso, seguidores han notado que Arroyo no compartió historias en sus redes sociales durante ese día, lo que ha sido interpretado de distintas maneras.

Por ahora, ni Heliud Pulido, ni Sofía Arroyo han hecho declaraciones públicas al respecto, lo que ha contribuido a que el tema continúe creciendo en plataformas digitales.

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Heliud y Sofia ya no esconden su amor pic.twitter.com/ov397deOwQ — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) March 23, 2026

¿Quién es Sofía Arroyo, supuesta pareja de Heliud Pulido?

Sofía Arroyo es una deportista mexicana enfocada en la natación. Según lo que comparte en sus redes sociales, ha competido a nivel internacional en eventos como campeonatos mundiales y Juegos Panamericanos. En Instagram, donde se mantiene activa, supera los 67 mil seguidores.

Además de su carrera deportiva, Arroyo participó en una temporada del reality Exatlón México, donde formó parte del equipo rojo. Fue ahí donde coincidió con Heliud Pulido, uno de los competidores más destacados del programa.

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