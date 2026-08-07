José Eduardo Derbez presume FOTO de su hija en medio de rumores de separación de Paola Dalay; ¿hay ruptura?

Luego de que se diera a conocer que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados por una supuesta tercera persona, el conductor de Miembros al aire sorprendió al compartir una foto de su hija menor sin su pareja. ¿Confirmó su separación?

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José Eduardo Derbez sorprende con publicación en medio de rumores de ruptura. / Instagram

¿Cómo iniciaron los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Después de que José Eduardo Derbez compartiera un misterioso video de Paola Dalay, la cuenta de Chamonic dio a conocer que la pareja estaría separada, ya que la joven borró varias fotos que compartía con el actor y comenzó a hacer publicaciones que fueron interpretadas como indirectas por algunos de sus seguidores.

“Ella comparte que está comiendo sola en varias ocasiones y cuando le preguntan según de él, ella no responde”, explicó la cuenta especializada en temas de espectáculos. Además, habló sobre una posible tercera discordia, señalamientos que hasta ahora son RUMORES.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”. Chamonic

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

¿Cuál es la foto que compartió José Eduardo Derbez de su hija sin Paola Dalay?

Una vez que la supuesta separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez trascendió, se abordó en el programa de Hoy, donde Paul Stanley reaccionó a los rumores. De acuerdo con el colaborador del matutino, desconoce lo que ocurre en la vida sentimental de su amigo, pero sabe que se encuentra en España por cuestiones de trabajo.

“Sí, mi José Eduardo. Pues no sé, lo único que sé es que José Eduardo se fue a filmar a Bilbao, pero no sé. Apenas fuimos a la fiesta de su hija, hace poquito. Como un mes, yo creo”. Paul Stanley

Días después de la declaración de Stanley, José Eduardo Derbez realizó una nueva publicación en su cuenta de Instagram que ha avivado los rumores de separación. A través de la sección de historias compartió una foto de su hija menor en la que aparece sin Paola Dalay. Pese a que la imagen no cuenta con ningún texto, ya está dando de que hablar.

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¿Qué ha dicho Paola Dalay sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez?

Pese a que una supuesta amiga de Paola Dalay negó que la pareja esté separada, algunas reacciones de la joven a comentarios y redes han desatado sospechas de una supuesta infidelidad; sin embargo, nada ha sido confirmado.

Por el momento, Paola Dalay y José Eduardo Derbez no han hablado públicamente del tema, pero una de las versiones más recientes, por parte de Martha Figueroa, señala que la pareja se dio un ‘break’, pero aún no se trata de una separación definitiva.

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