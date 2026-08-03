Victoria Ruffo habla sobre los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ¿confirmó la ruptura?

Tras varios días de rumores sobre la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, las preguntas sobre la situación actual de la pareja ya llegaron hasta la familia del actor.

Recientemente, su mamá, Victoria Ruffo, fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el tema y reveló lo que sabe acerca de la vida amorosa de su hijo. ¿La actriz confirmó los rumores de ruptura? Te contamos.

Leer: José Eduardo Derbez y Paola Dalay lanzan mensaje ¿confirmando su separación?: “Tratando de ocultar”

Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En un encuentro con los medios de comunicación, tras su regreso a la Ciudad de México luego de viajar a Rusia, donde fue homenajeada por su trayectoria, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a una supuesta separación entre su hijo, José Eduardo Derbez, y Paola Dalay.

La actriz reconoció que está al tanto de las noticias que han circulado en los últimos días; sin embargo, aclaró que José Eduardo no le ha contado directamente lo que ocurre en su relación, por lo que desconoce cuál es realmente la situación entre la pareja.

“He oído esas noticias. Pero les voy a decir una cosa: Mientras mi hijo no me diga nada a mí, no estoy enterada de nada.” Victoria Ruffo

Los reporteros también le preguntaron si había buscado a su hijo para preguntarle directamente sobre los rumores, pero Victoria Ruffo explicó que no lo ha hecho, pues considera que la vida personal del actor es un asunto que no le corresponde.

“No, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa. (...) Siempre le he dado buenos consejos, de que sea buen hijo, padre, marido, hermano... Ni le pregunto, ya es un señor mi hijo.” Victoria Ruffo

Asimismo, la actriz mencionó que José Eduardo actualmente está fuera de México, específicamente en España, y que ella lo ve bien anímicamente.

“No está en México él, está en España. (...) Yo lo veo muy bien, muy contento...” Victoria Ruffo

Leer: Paola Dalay habla de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez ¿y confirma que se acabó la relación con él?

¿Qué han dicho José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre la supuesta separación?

Ni Paola Dalay ni José Eduardo Derbez han emitido una declaración directa para confirmar o desmentir los rumores de su separación. Sin embargo, algunos detalles en sus redes sociales han alimentado las versiones de que la pareja podría estar atravesando una crisis o incluso haber terminado su relación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Paola eliminó de su perfil algunas fotos en las que aparece junto a José Eduardo. Además, en sus publicaciones más recientes, la influencer ha interactuado con comentarios de seguidores que hacen referencia a una posible separación, mientras que otros usuarios le han pedido que no se involucren en su vida privada.

Por su parte, tanto Paola como José Eduardo han continuado compartiendo fotografías de diferentes momentos de su día a día en redes sociales, aunque sin ofrecer detalles sobre su situación sentimental.

Este comportamiento también ha llamado la atención de los internautas, pues anteriormente era común que ambos publicaran fotografías juntos o compartieran momentos familiares junto a su hija. Hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado públicamente si continúan juntos.

Leer: José Eduardo Derbez tendría bajo su cuidado a su hija tras presunta separación de Paola Dalay, reportan

Paola Dalay y José Eduardo / Instagram: @paoladalay22_03

¿Por qué surgió el rumor de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Los rumores sobre una posible ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron a tomar fuerza luego de que la creadora de contenido ‘Chamonic3’ compartiera algunos detalles que apuntarían a que la pareja no estaría atravesando por su mejor momento.

De acuerdo con lo señalado por la influencer, Paola habría eliminado de sus redes sociales algunas fotografías en las que aparecía junto al actor. Además, mencionó que José Eduardo habría mostrado una particular cercanía con la joven que lo acompaña en su pódcast, situación que también despertó sospechas entre sus seguidores.

Hace algunos días, Paul Stanley ya había anticipado que José Eduardo estaba en Bilbao, España por temas de trabajo.

Leer: José Eduardo Derbez reaparece y publica FOTO tras rumores de separación con Paola Dalay