Paola Dalay habla de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez ¿y confirma que se acabó la relación con él?

Luego de que un video de José Eduardo Derbez desatara especulaciones de separación con Paola Dalay, la joven realizó una dinámica en redes en la que habló sobre la verdadera personalidad de Victoria Ruffo fuera de las cámaras. ¿Tienen una relación tensa? ¡Aquí te contamos!

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Paola Dalay se sincera sobre Victoria Ruffo. / IG: @vadhird / @paodalay_2203

¿Qué ha dicho Victoria Ruffo sobre su relación con Paola Dalay?

Tras el nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Victoria Ruffo, quien enfrenta críticas por usar silla de ruedas, se sinceró sobre la relación que tenía con la mamá de su nieta. Fiel a su estilo, la actriz aseguró:

“Cada quien su vida, cada quien sus relaciones. Cada quien como las quiera llevar, porque que el que se mete de redentor, sale crucificado y yo la verdad. No me gustaría enojarme con mi hijo”, explicó en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy.

Además, dejó claro que prefería no involucrarse en las decisiones de su hijo y su pareja. Desde entonces se ha mostrado cercana a su nieta y usualmente comparte algunas fotografías de los momentos que comparten juntos, pero ¿qué piensa su nuera?

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez, esto piensa Victoria Ruffo de su relación. / IG: @paodalay_2203

¿Cómo es realmente Victoria Ruffo, según Paola Dalay?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Paola Dalay se sinceró sobre varios temas que las personas asumen de ella en su vida diaria. Uno de los comentarios que leyó hacía referencia a la actitud de Victoria Ruffo, ya que se “asume” que es una suegra “muy estricta”. De acuerdo con Dalay, eso es completamente falso.

“Es lídisima, es muy buena onda, muy consentidora, muy simpática y tiene (un buen) humor negro”. Paola Dalay

Sus palabras causaron comentarios positivos entre sus seguidores, quienes comenzaron a asumir cosas buenas sobre la creadora de contenido. “Me encanta que seas tan relajada y real”, “Yo te miré muy natural” y “Amo tanto lo real y orgánico que eres”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en TikTok.

Cabe destacar que Paola no se refirió a los rumores de una separación de José Eduardo Derbez.

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¿Quién es Paola Dalay, mamá de la hija de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez Ciudad de México y actualmente se desarrolla como creadora de contenido.

y actualmente se desarrolla como creadora de contenido. Su camino en redes sociales comenzó en 2020 a través de TikTok , donde comenzó a compartir temas relacionados con la moda, estilos de vida y rutinas. Hoy en día, sigue compartiendo tips en sus redes y algunos momentos de su vida cotidiana.

, donde comenzó a compartir temas relacionados con la Hoy en día, sigue compartiendo tips en sus redes y algunos momentos de su vida cotidiana. Junto a José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez , le dio la bienvenida a su primogénita en julio de 2004 , un nacimiento que, además de marcar su relación como pareja, también se volvió un antes y un después en la relación familiar del actor.

, le dio la bienvenida a su primogénita en , un nacimiento que, además de marcar su relación como pareja, también se volvió un antes y un después en la relación familiar del actor. A finales de julio de 2026 se rumoró con fuerza que Paola y José Eduardo finalizaron su relación. Al momento ellos no se han pronunciado.

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