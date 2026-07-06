¿Eugenio Derbez intentó llevarse a José Eduardo? Victoria Ruffo recuerda el día que pensó que le “robó” a su hijo

Victoria Ruffo volvió a abrir el baúl de los recuerdos y habló de uno de los episodios más complicados que vivió con Eugenio Derbez tras su separación. La actriz mexicana recordó la disputa legal que ambos enfrentaron por la manutención de José Eduardo Derbez y reveló que hubo un momento en el que llegó a pensar que el comediante quería llevarse a su hijo sin su consentimiento.

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Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la manutención de José Eduardo Derbez?

Victoria Ruffo recordó que durante varios años enfrentó un proceso legal con Eugenio Derbez relacionado con la manutención y la convivencia de José Eduardo Derbez.

La protagonista de telenovelas explicó que, desde el principio, su prioridad fue que su hijo pudiera mantener una relación cercana con su padre. Sin embargo, las diferencias entre ambos terminaron llevándolos a los juzgados familiares.

Victoria Ruffo “Lo que pasa es que yo siempre luché porque mi hijo tuviera a su papá, porque Eugenio lo viera. Pero bueno, sí estuvimos en juzgados y todo, mucho tiempo”

Al hablar del resultado de aquella batalla legal, Victoria Ruffo admitió que nunca quedó conforme con el acuerdo al que llegaron.

“Finalmente llegamos a un arreglo muy malo, por cierto, para mí, ¿verdad? Porque para él... ya dio muy poquito para la manutención de José Eduardo. Pero bueno, eso ya no importa, ya pasó” Victoria Ruffo

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Eugenio Derbez decide dejar atrás las peleas con Victoria Ruffo después de años. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le había quitado a José Eduardo?

Uno de los momentos más impactantes de las declaraciones de Victoria Ruffo ocurrió cuando recordó un episodio que vivió cuando José Eduardo era apenas un niño.

Según relató, Eugenio Derbez acudió a recoger al pequeño a la escuela sin avisarle previamente. La situación la tomó completamente por sorpresa y desató una enorme preocupación.

“Si no me avisan, imagínate. Tiene meses sin verlo y de repente llegan a la escuela y van por él. Yo voy por mi hijo y no está. Pues dije: ‘ya me lo robó, ya se lo llevó’”. Victoria Ruffo

La falta de comunicación, sumada a los conflictos legales que atravesaban, provocó que Victoria Ruffo temiera lo peor al no encontrar a su hijo donde esperaba.

Sin embargo, la actriz aclaró que el episodio quedó resuelto desde hace muchos años y que actualmente forma parte de una historia que ya no afecta la relación familiar.

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Eugenio Derbez y Victoria Ruffo juntos con José Eduardo / Instagram

¿Cómo es actualmente la relación entre José Eduardo Derbez y Eugenio Derbez?

A diferencia de los años marcados por desacuerdos y conflictos legales, la situación actual es muy distinta para la familia Derbez. Victoria Ruffo aseguró que el incidente ocurrido durante la infancia de José Eduardo quedó completamente atrás y destacó que padre e hijo han logrado construir una relación cercana con el paso del tiempo.

“Ya pasó, ya tiene eso mucho tiempo y es historia muy añeja. Ellos están bien, hacen sus programas, sus viajes”. Victoria Ruffo

Las palabras de la actriz reflejan una realidad que los seguidores de la familia han podido observar durante los últimos años. José Eduardo Derbez suele compartir proyectos, viajes y reuniones familiares con Eugenio Derbez y sus hermanos, mostrando una convivencia mucho más estable que la que existió durante su niñez.

Incluso, en diversas ocasiones, el propio José Eduardo ha hablado públicamente sobre la importancia de mantener una relación sana tanto con su madre como con su padre, evitando involucrarse en las diferencias que marcaron el pasado.