José Eduardo Derbez recuerda el día que Eugenio Derbez casi va a la cárcel por verlo a escondidas de Victoria Ruffo

Luego de que José Eduardo admitió ser un ‘nepo baby’, el actor de “Mesa de regalos” revivió uno de los capítulos más recordados de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Recientemente, el conductor de Miembros al aire habló de uno de los momentos más impactantes de su infancia. De acuerdo con José Eduardo, su papá estuvo a punto de ir a la cárcel en una ocasión por ¿culpa de Victoria Ruffo? Aquí te contamos.

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José Eduardo Derbez revive polémica familiar. / Instagram: @jose_eduardo92

¿Cómo recuerda José Eduardo la vez que Eugenio Derbez lo vio sin permiso de Victoria Ruffo?

José Eduardo Derbez, quien recientemente celebró el cumpleaños de su primogénita, detalló que el incidente ocurrió en medio de una estricta restricción que Victoria Ruffo había impuesto. Eugenio Derbez decidió saltarse los protocolos y presentarse directamente en el colegio.

“Mi papá agarró y dijo: ‘Vengo por mi hijo’. Me sacó de la escuela, me sacan y me acuerdo perfectamente de que me lleva a un lugar que se llama ‘El lugar de la Mancha’. Cuando llega el chofer y la enfermera, les dicen: ‘El niño ya no está’”. José Eduardo Derbez

De acuerdo con el actor, lo más seguro es que su mamá pensó que Eugenio Derbez se lo había llevado para siempre cuando el chofer y la nana le dieron a conocer que se lo había llevado de la escuela.

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Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mantienen una relación cordial actualmente. / Foto: Redes sociales.

¿Qué pasó después de que Eugenio Derbez regresó a José Eduardo con Victoria Ruffo?

José Eduardo recuerda que fue el propio Eugenio quien le advirtió de las posibles consecuencias que enfrentarían si las autoridades llegaban al lugar donde se encontraban, situación que él no quería que sucediera.

“Mi papá me acuerdo que cuando nos fuimos a comer al lugar, me dijo: ‘En cualquier momento puede llegar la policía por mí, por ti. A detenerme a mí y tú vas a tu casa a gusto y yo a ver en dónde acabo’”. José Eduardo Derbez

Debido a que la policía nunca llegó al lugar, el actor de “No se aceptan devoluciones” terminó por llevar a José Eduardo a su casa, donde se encontró de frente con su expareja. De acuerdo el José Eduardo, ocurrieron cosas que nunca va a contar, pero recuerda que, en ese entonces, tenía solo 7 años.

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¿Por qué Eugenio Derbez y Victoria Ruffo están peleados?

Aunque son pocas las veces en las que Victoria Ruffo y Eugenio Ruffo se han sincerado sobre el pasado, recientemente la ‘Queen de las telenovelas’ confesó con Mara Patricia Castañeda el enojo que siempre tuvo por el comediante.

“Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca era que no estuvo con su hijo. Eugenio aparecía una vez al año. Lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces, yo no quería eso, quería que estuviera presente con su hijo”, explicó la actriz.

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