Eugenio Derbez lanza mensaje de unión entre aficionados de México vs. Ecuador tras polémica en hotel VIDEO

El partido entre México y Ecuador mantiene al filo del asiento a todos los mexicanos, y no solo por lo que está en juego dentro de la cancha. La noche del lunes, un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se hospedaba la selección ecuatoriana para realizar una “serenata” que interrumpió el descanso de los jugadores previo al partido. Ahora, Eugenio Derbez lanzó un fuerte mensaje.

El actor ha demostrado su interés por el Mundial 2026, incluso hace unos días Eugenio Derbez publicó en Instagram de “su mejor equipo”, haciendo alusión a su familia.

La situación generó tensión entre aficionados de ambos países, por lo que Eugenio Derbez compartió un mensaje para invitar a la empatía y recordar que la pasión por este deporte debe vivirse con respeto. ¿Qué fue lo que dijo el actor? Aquí te contamos.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

Video de la serenata ruidosa de aficionados mexicanos a los jugadores de Ecuador afuera de su hotel

Desde las primeras horas del martes, seguidores de la Selección Mexicana llegaron a las afueras del hotel de concentración de Ecuador en Santa Fe, con megáfonos, garrafones, trompetas y bocinas.

El objetivo era interrumpir el descanso del equipo rival, y para ello utilizaron los claxons de sus automóviles y reprodujeron música a alto volumen durante la madrugada.

La delegación ecuatoriana incluso solicitó la intervención de la policía para retirar a los aficionados mexicanos del lugar. Por la mañana, también informó que había presentado una queja formal ante la FIFA.

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🚨 Con batería improvisada y al ritmo de “El Sonidito” 😖🥁, no dejaron descansar a la selección de Ecuador 🇪🇨



🇲🇽 Un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel de concentración del combinado ecuatoriano, donde protagonizó una ruidosa serenata con cánticos, gritos e insultos… pic.twitter.com/pL5O0fCBds — SDP Noticias (@sdpnoticias) June 30, 2026

¿Qué dijo Eugenio Derbez antes del partido entre México y Ecuador?

A unas horas del inicio del encuentro, Eugenio Derbez compartió las emociones que le genera el partido y no dejó pasar la oportunidad para pedir respeto y empatía entre ambas naciones.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” señaló que se siente nervioso y a la vez triste porque tiene muchos amigos ecuatorianos, y consideró que es una lástima que sus países se enfrenten.

Respecto a la “serenata” que interrumpió el descanso de la selección de Ecuador, el actor dijo que no estaba de acuerdo con este tipo de acciones, pues considera que la rivalidad debe mantenerse dentro de la cancha y no fuera de ella. Además, destacó la importancia del respeto y la empatía entre aficionados de distintas nacionalidades.

“Quiero invitarlos a que seamos empáticos. No está padre lo que hicieron anoche de irlos a desvelar (...) Hay que respetarnos, hay que querernos” Eugenio Derbez

Finalmente mencionó que si llega a ganar Ecuador, él también se sentirá feliz, porque es una nación latinoamericana.

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José Eduardo Derbez y Eugenio Derbez / Redes sociales

Eugenio Derbez muestra su apoyo a la Selección Mexicana

Eugenio Derbez ha mostrado ser gran aficionado del futbol y ha estado pendiente de la justa mundialista. En varias publicaciones en su perfil de Instagram aparece apoyando a México

El actor aparece en el video usando la camiseta de la selección mexicana, en señal del apoyo hacia su país.

“En mi caso, espero que gane México. Pero si gana Ecuador, también estaré feliz.” Eugenio Derbez

Cabe recordar que Eugenio Derbez también habló recientemente sobre la muerte de su suegro, el padre de Alessandra Rosaldo.

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