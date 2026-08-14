Eugenio Derbez da su versión sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ¿ya están separados? VIDEO

El tema sobre la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, lejos de terminar, sigue tomando fuerza, al punto de que los rumores ya llegaron a oídos de la familia del actor.

Precisamente, su papá, Eugenio Derbez, fue cuestionado sobre lo que sabe acerca de la situación amorosa de su hijo. Sin embargo, su respuesta, lejos de aclarar el panorama, generó todavía más dudas y volvió a poner el tema sobre la mesa. ¿Dio señales de que José Eduardo y Paola ya están separados? Te contamos.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

A finales de julio, la influencer ‘Chamonic’ aseguró haber recibido información sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, presuntamente a causa de una fuerte crisis en la pareja. En esa versión también se señaló a una colaboradora de José Eduardo en el pódcast ‘Mixologando’.

Los rumores cobraron fuerza después de que Paola eliminara de su cuenta de Instagram varias fotografías en las que aparecía junto al actor, lo que llevó a algunos usuarios a especular que una separación sería inminente.

Sin embargo, con el paso de las semanas surgieron versiones contradictorias. Por ejemplo, la periodista Maxine Woodside desmintió que la pareja hubiera terminado y aseguró que ambos continuaban juntos.

Todo se ha mantenido, hasta ahora, en calidad de rumor.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Mezcalent

Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la supuesta separación de su hijo

La inquietud del público y los medios por conocer la situación actual de la pareja llegó hasta Eugenio Derbez, quien tuvo un breve encuentro con la prensa después del concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional.

Entre los distintos temas que abordó, el actor fue cuestionado sobre lo que sabe acerca de la situación amorosa de José Eduardo Derbez.

Eugenio fue tajante y aseguró que no tiene información sobre una posible separación, pues su hijo no le ha comunicado nada al respecto.

“No sé, la verdad es que no nos ha dicho, no nos han comentado si están separados o no” Eugenio Derbez

De esta manera, el actor evitó confirmar o desmentir los rumores que desde hace varias semanas rodean la relación de José Eduardo y Paola Dalay.

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Paola Dalay declaró sobre su supuesta separación con José Eduardo Derbez

Después de semanas, Paola Dalay declaró ante los medios la situación de la pareja. Aseguró que están separados físicamente, pues José Eduardo está trabajando en España y ella se quedó en México para cumplir con algunos proyectos pendientes.

Respecto a su relación, no confirmó si siguen juntos ni si terminaron, y se limitó a decir que cuando José Eduardo regrese de España, ya hablarán con los medios para explicar lo que sucede.

“Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos y les contaremos qué está pasando. Estoy tranquila... Si en algún momento nos llegamos a separar, tenemos claro que nuestra hija es lo principal.” Paola Dalay

Asimismo, desmintió por completo la versión que hablaba de una infidelidad por parte de José Eduardo. Paola declaró que el,a ha estado en las grabaciones de ‘Mixologando’ y mantiene una muy buena relación con Mafer Reséndiz.

“Eso sí lo puedo desmentir. Son solo chismes falsos. Veo que también han involucrado a terceras personas. Eso sí me da coraje porque no ha pasado. Los dos tenemos un compromiso claro y nos respetamos. Cuernos no hay. Mafer se ha portado lindísimo.” Paola Dalay

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