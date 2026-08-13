Paola Dalay confirma distanciamiento de José Eduardo Derbez, ¿anuncia separación?: “Días malos”

Hace algunas semanas, comenzaron a circular rumores sobre una presunta separación entre José Eduardo Derbez y la madre de su primogénita, Paola Dalay. Al inicio, ninguna de las partes quiso aclarar las cosas, lo que alimentó las especulaciones.

Tras muchos días de silencio, la influencer da la cara ante los medios y reacciona a su presunta ruptura con el comediante. Esto fue todo lo que dijo.

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José Eduardo Derbez tiene una relación con Paola Dalay / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué se dijo que José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron?

A finales de julio, la creadora de contenido especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ habló sobre una presunta ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Indicó que Dalay había borrado las fotos junto a él y que, aparentemente, “se han estado echando indirectas en redes sociales”.

Dijo que todo apuntaba a una ruptura o, al menos, una fuerte crisis. También mencionó la posibilidad de que el hijo de Victoria Ruffo le fuera infiel con la chica que lo ayuda en su pódcast.

“Hace menos de 15 días subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de Mixologando y en una caja que ella puso de preguntas le dijeron que cuándo sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría”, señaló.

A partir de este punto, las especulaciones han ido en aumento y diversos periodistas han informado lo que aparentemente estaría sucediendo. Por su parte, el comunicador Pablo Chagra reportó que Dalay estaba “disfrutando” de la vida, dejando a su hija al cuidado de José Eduardo.

En tanto que la conductora Maxine Woodside sostuvo que no están separados como tal. Según la información que le habría llegado, la pareja estaba mejor que nunca, pero ahora estaba distanciada por cuestiones laborales.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez llevan 6 años juntos. Tienen una hija en común / Mezcalent

Paola Dalay habla de su presunta separación de José Eduardo Derbez

En un reciente encuentro con la prensa, Paola Dalay admitió que sí está separada de José Eduardo Derbez, pero no por falta de amor o alguna crisis. Resaltó que el conductor se encuentra en España por trabajo. En tanto que ella se quedó en México por algunos proyectos pendientes.

Al preguntarle directamente si realmente terminaron, la joven indicó que “no tenía nada que decir por el momento” y que los dos hablarán en su momento sobre este asunto.

“Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos y les contaremos qué está pasando. Estoy tranquila. Siempre va a haber días buenos, días malos, pero todo se arregla. Todo se resuelve, todo se habla. Siempre hemos hablado. Si en algún momento nos llegamos a separar, tenemos claro que nuestra hija es lo principal. Tenemos que estar bien”. Paola Dalay

Manifestó que, si en algún punto se separan, no tendrían problema en tener una relación formal por el bien de su pequeña. También desmintió que la diferencia de edad genere conflicto en la relación: “Es el menor de los problemas”, resaltó.

¿Paola Dalay confirma infidelidad de José Eduardo Derbez?

Sobre una posible infidelidad, Paola Dalay resaltó: “Eso sí lo puedo desmentir. Son solo chismes falsos. Veo que también han involucrado a terceras personas. Eso sí me da coraje porque no ha pasado. Los dos tenemos un compromiso claro y nos respetamos. Cuernos no hay. Mafer (la chica de Mixologando) se ha portado lindísimo”, apuntó.

Asimismo, defendió a la chica que trabaja con José Eduardo Derbez en Mixologando. Aseguró que Mafer es una gran amiga y que siempre la ha “respetado”.

Finalmente, dejó claro que tiene una buena relación con Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, papás de José Eduardo: “Es buena, me llevo muy bien con ella. No tengo nada malo que decir. La quiero muchísimo, así como a mi suegro”, concluyó.

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