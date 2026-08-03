José Eduardo Derbez y Paola Dalay lanzan mensaje ¿confirmando su separación?: “Tratando de ocultar”

Desde hace ya varios días, se ha venido especulando que José Eduardo Derbez y Paola Dalay supuestamente se separaron tras seis años de relación y una hija en común. Se ha mencionado que la causa podría ser una presunta infidelidad por parte de él. Los rumores se vieron reforzados tras una serie de mensajes que lanzaron recientemente. Te contamos los detalles.

Checa: Paola Dalay habla de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez ¿y confirma que se acabó la relación con él?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija en común / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados?

Los rumores sobre una supuesta ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron después de que la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ expusiera ciertos detalles que confirmarían que, al menos, la pareja no estaría en un buen momento.

La creadora de contenido mencionó que Dalay había borrado fotos de José Eduardo de sus redes sociales. También dijo que, al parecer, el conductor tenía una buena química con la chica que lo acompañaba en su pódcast: “Dicen que ella podría ser la tercera en el discordia (no creo, pero) y se ve como que algo pasa entre ellos”, indicó.

Aunque aclaró que no podía asegurar que hubiera habido una infidelidad de por medio, resaltó que el episodio que la pareja grabó para el programa de él podría no salir a la luz.

“Hace menos de 15 días subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de ‘Mixologando’ y, en una caja que ella puso de preguntas, le dijeron que cuando sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría” Chamonic3

Por si esto fuera poco, el periodista Pablo Chagra informó que, presuntamente, Dalay estaría “disfrutando de la vida”, mientras que José Eduardo se mantenía al cuidado de la menor que tienen en común.

No te pierdas: José Eduardo Derbez y Paola Dalay: En medio de rumores de ruptura, circula VIDEO en el que se les ve discutir

José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados / Mezcalent

Los mensajes misteriosos de José Eduardo Derbez y Paola Dalay en medio de rumores de separación

Durante el pasado fin de semana, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han hecho una serie de publicaciones que, para muchos, confirmarían que realmente están separados.

El hijo de Eugenio Derbez reposteó el mensaje que una mujer le dedicó en Instagram. Dicha dedicatoria dice: “Yo tratando de ocultar mis ganas de verte… Para qué te digo que no si sí…”, expresó una internauta identificada como ‘Carmen Lee’, quien, por lo que se puede ver en sus plataformas, es muy fan de él.

Por su parte, la creadora de contenido ha seguido su vida normal y ha compartido videos enseñando ropa o simplemente mostrando su día a día. Algo que llamó la atención fue cómo contestó a algunos comentarios.

La joven escribió: “Lo mismo me pregunto yo” a una seguidora que se cuestionó por qué la gente seguía preguntando sobre su vida privada. También le puso ‘me gusta’ a un internauta que le puso que la “separación le había favorecido”.

De igual forma, algunos usuarios aseguran que el fondo de sus clips luce “muy diferente”, algo que fue interpretado como el indicativo de que ella se habría mudado. Hasta ahora, los famosos siguen sin decir de manera directa si siguen juntos o no, pero esta clase de detalles ha hecho que las especulaciones crezcan.

Cabe destacar que, recientemente, la periodista Maxine Woodside aseguró que la pareja está mejor que nunca: “Lo que pasa es que él ya tiene unos días de viaje y siempre antes publicaban cosas juntos o con la niña”, indicó.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comparten mensajes en redes sociales / Redes sociales

El último video que Paola Dalay compartió junto a José Eduardo Derbez

Otra cosa que ha dado mucho de qué hablar entre los internautas fue el último video que Paola Dalay compartió junto a José Eduardo Derbez. Dicho material data de principios de junio y se les puede ver en un spa.

Asimismo, una semana antes de que comenzaran los rumores de su supuesta ruptura, ella subió una especie de entrevista en la que hablaba bien de su relación y hasta comentaba cómo se llevaba con su suegra, Victoria Ruffo.

Todo esto ha hecho pensar que los presuntos problemas entre la pareja podrían haber comenzado recientemente y que probablemente pronto podrían reconciliarse.

Mira: José Eduardo Derbez tendría bajo su cuidado a su hija tras presunta separación de Paola Dalay, reportan