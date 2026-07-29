José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados; revelan pistas y surge rumor de una tercera persona

¿Se acabó una de las relaciones más queridas del espectáculo? En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Las especulaciones surgieron después de que, presuntamente, ella eliminara algunas fotografías junto al actor y ambos compartieran publicaciones que muchos interpretaron como indirectas.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez / IG: @paodalay_2203

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados? Estas son las señales que encendieron los rumores

Los rumores sobre una posible separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tomaron fuerza luego de que la influencer Chamonic compartiera información sobre la situación sentimental de la pareja.

Según la creadora de contenido, personas cercanas le aseguraron que José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya no estarían juntos, una versión que llamó la atención debido a que durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico.

“Pues me cuentan que Jose Eduardo y Paola Dalay mamá de su hija están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora pues al parecer se están tirando indirectas en historias y redes”, señaló Chamonic en sus redes sociales.

Además, la influencer comentó que algunos seguidores han notado publicaciones que podrían interpretarse como mensajes indirectos. Entre ellas destacan fotografías de Paola aparentemente disfrutando de comidas en solitario, algo que rápidamente dio pie a especulaciones sobre una posible crisis sentimental.

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¿Qué indirectas en redes sociales alimentan la crisis entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Las indirectas en redes sociales de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se han convertido en uno de los temas más comentados por los usuarios de Instagram y TikTok.

De acuerdo con la versión difundida por Chamonic, ambos han compartido publicaciones tipo TBT y contenido cotidiano que ha sido analizado por sus seguidores en busca de señales sobre su relación.

“Ella comparte que está comiendo sola en varias ocasiones y cuando le preguntan según de él ella no responde”, señaló la influencer en su publicación.

Aunque este tipo de comportamientos no necesariamente confirma una ruptura, sí ha provocado que miles de seguidores comiencen a cuestionarse qué está pasando realmente entre los famosos. Hasta el momento, ni José Eduardo ni Paola han emitido declaraciones oficiales para aclarar la situación.

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¿Existe una tercera persona? Surge teoría alrededor de Mixologando

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención dentro de la polémica es la supuesta existencia de una tercera persona involucrada.

Chamonic aseguró que algunos internautas han señalado la química que José Eduardo Derbez muestra con una compañera del programa digital Mixologando, transmitido en YouTube.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”, comentó.

Incluso llamó la atención que hace unas semanas José Eduardo y Paola grabaron juntos un episodio relacionado con el proyecto. No obstante, cuando un seguidor preguntó a la influencer sobre la fecha de estreno del capítulo, ella respondió que ni siquiera sabía si finalmente saldría al aire.

Ese detalle fue suficiente para que muchos internautas reforzaran las teorías sobre una posible distancia entre ambos.

¿Cómo se conocieron José Eduardo Derbez y Paola Dalay y cuánto tiempo llevan juntos?

La historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó lejos de los foros de televisión y de los eventos de la farándula. Ambos se conocieron gracias a las redes sociales, específicamente por Instagram.

Fue en octubre de 2019 cuando el actor vio algunas publicaciones de la modelo e influencer y decidió responder una de sus historias. A partir de ese momento comenzaron a intercambiar mensajes privados durante varias semanas.

Después de aproximadamente un mes de conversaciones virtuales, finalmente acordaron verse en persona y la relación fue avanzando poco a poco hasta convertirse en una de las más estables del espectáculo mexicano. Aunque durante los primeros meses prefirieron mantener su romance alejado del ojo público, con el tiempo empezaron a compartir divertidos videos, viajes y momentos familiares con sus seguidores.

La relación alcanzó una nueva etapa cuando se convirtieron en padres de su primera hija en 2024, acontecimiento que fortaleció aún más la imagen de familia que proyectaban ante el público.

A pesar de vivir juntos y compartir una vida en común, ambos han expresado en distintas ocasiones que no consideran indispensable contraer matrimonio. José Eduardo llegó a confesar que le preocupa que un trámite legal pueda alterar la dinámica positiva que tienen como pareja, mientras que Paola ha señalado que la felicidad no depende de un documento firmado.