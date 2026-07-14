Renata Haro, expareja de Juan Diego Covarrubias, revela por qué se separó del actor: “Yo quería tiempo”

La relación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro era una de las más conocidas del espectáculo, pero luego de varias pistas captadas por seguidores, se descubrió que ambos ya no estaban juntos. Ahora, la influencer revela detalles y algunas razones que llevaron a ambos a separarse. ¿Se acabó el amor?

Revelan las supuestas razones del divorcio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias. / IG: @juandiegocova1

¿Cómo comenzaron los rumores de separación entre Juan Diego Covarrubias?

Todo inició desde hace casi un mes, cuando Renata Haro compartió a sus seguidores un video en el que aparentemente se notó que se mudaba, un sitio diferente a la casa en la que vivía con Juan Diego y su familia.

Posteriormente, fue captada en el Estadio Ciudad de México junto a un hombre. Las imágenes provocaron todo tipo de rumores y llevaron a su expareja a pronunciarse sobre la situación sentimental entre ambos.

Para poner fin a las versiones que circulaban, la creadora de contenido explicó que su separación inició desde hace varios meses. Además, negó de manera categórica que la ruptura haya sido consecuencia de una infidelidad:

Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas. Renata Haro

Fue así que se confirmó que ambos ya no estaban más juntos, pero las especulaciones continuaban, alimentando la idea de la probable infidelidad. ¿Qué dijo después Renata?

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Así fue la boda de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro / Redes sociales

¿Por qué Juan Diego Covarrubias y Renata Haro terminaron, según la influencer?

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro, su todavía esposa, rompieron el silencio y compartieron un video en conjunto rechazando completamente aquellos rumores y especulaciones que critican ya sea a uno u otro.

En el video, ambos desmintieron especulaciones que habían circulado en redes y medios. Renata Haro señaló que ni a ella ni a Juan Diego les gustan las polémicas, especialmente en un tema tan sensible:

Mucha gente ha estado hablando del tema. El tema no es que hablen, el tema es que afirmen cosas que nadie sabe. (...) No estamos de acuerdo con que salga gente desinformando de lo que está pasando. Renata Haro

Ambos coincidieron en que lo más importante son sus hijas, por lo que les preocupa que en algún momento crean todas las acusaciones que se hacen en redes sociales contra ambos.

Renata declaró que no correspondió a un tema de infidelidad, pero ventiló que se debió a la falta de tiempo de “calidad":

Si nos estamos divorciando es porque hay cosas a lo mejor, siendo supersincera, yo quería tiempo de calidad, tiempo en pareja, no hubo, me cansé y ya, listo. Ni hubo infidelidades de su parte ni de la mía. Renata Haro

La influencer pidió a los seguidores evitar especulaciones: “ No hagan especulaciones de más. Si no sale de nuestra boca seguramente no pasó ”, afirmó.

Renata terminó diciendo: “ Nos podemos llevar bien y no hay bronca ”, esperando que las polémicas terminen a su alrededor también al de Diego.

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¿Cuánto duró el matrimonio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Renata Haro y Juan Diego Covarrubias hicieron pública su relación en junio de 2020. Meses más tarde, el actor le pidió matrimonio el 1 de enero de 2021 y, en septiembre de ese mismo año, ambos contrajeron matrimonio.

Durante su relación, ambos tuvieron a tres hijas, mismas que son la razón por la que desean seguir manteniendo un vínculo sano aún con su separación.

Juan Diego Covarrubias tras terminar con Renata Haro, fue relacionado sentimentalmente con Geraldine Bazán, esto por la difusión de un polémico video.

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